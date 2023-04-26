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苹果更新 Win11 端 Apple Music 等 3 款预览版应用：支持多媒体按键、歌词显示

2023/4/26 9:28:08 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 Terrence叡哥苏打味的joyXYXY的老同学打工轨道人 的线索投递！

IT之家 4 月 26 日消息，苹果公司近日面向 Win11 用户，通过 Microsoft Store 平台更新了 Apple Music、Apple TV 和 Apple Devices 三款预览版应用，进一步淘汰 iTunes 应用。

苹果并未在 Microsoft Store 应用页面提供更新日志，不过根据IT之家投稿，以及国外科技媒体 MacRumors 报道，Apple Music 新预览版原生支持多媒体按键，允许用户使用键盘上的播放 / 暂停等多媒体按键进行控制。

Apple Music 新预览版另一项改进是引入了对歌词的支持（但不支持滚动，逐字歌词），修复了进度条拖动卡顿的 Bug，接入 Windows 的媒体控制 gsmtc，只是目前依然缺少卡拉 OK 功能。新版本中还修复了播放高分辨率音频会自动跳过的问题，改进了播放列表等。

Apple Music 新预览版依然不够稳定，初期用户报告仍存在应用崩溃、登录等问题。

感兴趣的用户，可以访问 Microsoft Store 页面，下载和体验 Apple MusicApple TVApple Devices 新预览版。

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关键词：Apple Music

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