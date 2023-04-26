中国造全球最大液化气船：总长 230 米，今天交付

IT之家 4 月 26 日消息，IT之家从中国船舶公众号获悉，4 月 25 日，由中国船舶集团旗下江南造船研发、设计、建造的全球首艘 93000 立方米超大型液化气船 HARZAND 在上海命名，计划于 4 月 26 日交付船东。

该船由江南造船为新加坡 PETREDEC 公司建造，是江南造船自主研发设计的第四代 VLGC 精品船型（Panda 93P）。该型船总长 230 米，型宽 36.6 米，服务航速 16.5 节，采用第四代专利线型（VS-Bow MK-IV），在满载、压载和不同比重的液货装载工况下都能有出色的、均衡的性能表现。

该型船是当今全球造船市场上典型的“三高”(高技术、高难度、高附加值) 船型，长期被日、韩船企垄断和技术封锁。为打破这一局面，江南造船经过十多年的潜心攻关，实现了 VLGC 研发、设计、建造的不断创新，一举填补了中国造船界在 VLGC 领域的历史空白，极大地增强了中国在 VLGC 领域的话语权，形成了具有自主知识产权的“中国江南型”VLGC 品牌。

93000 立方米 VLGC 是目前世界上最大的 VLGC 船型，对标国内外同类型产品，在船舶性能方面均具有较强的竞争优势：首次应用自主研发创新设计的舵球节能装置技术，使得船舶的快速性领先国际先进水平；首次实现低温钢的全国产化，大幅压缩采购周期；船载液货舱舱容升级，结构净重量仅增加 250 吨，可确保液罐的整体吊装；燃油续航达到 23000 海里，油耗和气耗水平领先国际水平；满足国际海事组织（IMO）最新 NOx TierIII 和 SOx 的排放要求，同时满足 EEDI3 的排放要求。虽然是“头胎”，该船的建造团队仍然取得了很多突破，创造了新的纪录：实现了江南造船在液化气船建造历史上首次“三合一”试航，即将常规试航、燃气试航和气体试验一次性完成，意味着船舶交付后即可投入运营。

江南造船以国宝熊猫（Panda）命名了该型船，并根据其装载容量以“PANDA 83P / 84P / 86P / 93P”称之，经过近几年的持续发展，VLGC 船型已经成为江南造船的主打船型品牌，在国际市场上广受国内外主流船东的认可与好评。自 2012 年取得首单突破以来，累计承接订单共 52 艘，其中 93000 立方米船型订单已有 18 艘。目前江南造船在 VLGC 船领域全球市场占有率达 24.7%，引领世界 VLGC 市场。