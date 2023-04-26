华为手环 8 / NFC 今日开售：1.47 英寸立边全面屏，首发价 239 元起

IT之家 4 月 26 日消息，华为手环 8、华为手环 8 NFC 幻夜黑、樱语粉、翡冷翠配色今日 10 点 08 分正式开售，标准版首发价 239 元，NFC 版首发价 279 元。（IT之家注：活力橙配色 5 月 31 日正式开售）
华为手环 8 号称是华为迄今为止最轻最薄的大屏智能手环，机身（表体）重 14g，重量减少 12.5%；厚度 8.99mm，厚度减少 10%。华为手环 8 采用轻薄立边全面屏设计，搭载 1.47 英寸大屏。
华为手环 8 搭载新升级 HUAWEI TruSleep 3.0 睡眠监测算法，支持血氧自动检测、女性健康管理、全天压力监测等健康监测功能，支持佩戴用户参与心脏健康研究，以及就寝提醒、睡眠模式，助眠服务支持助眠音乐、正念冥想、呼吸训练等。
华为手环 8 采用按压式快拆表带，还支持 AOD 熄屏显示表盘、HUAWEI TruSeen 5.0 健康管理、HUAWEI TruSport 5.0 专业运动算法；支持 100 种运动模式，新增篮球、足球、电子竞技及笼式网球模式；磁吸充电 45 分钟充满，充电速度提升 30%，常规时间续航 9 天，最长使用续航 14 天。
华为手环 8 右滑可进入手环负一屏，支持控制音乐，查看快递、日程、航班等，手机推送的情景智能消息。
华为手环 8 NFC 版支持 NFC 门禁卡、交通卡，还可用支付宝、微信扫码支付。