首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手表

华为手环 8 / NFC 今日开售：1.47 英寸立边全面屏，首发价 239 元起

2023/4/26 9:49:49 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 4 月 26 日消息，华为手环 8、华为手环 8 NFC 幻夜黑、樱语粉、翡冷翠配色今日 10 点 08 分正式开售，标准版首发价 239 元，NFC 版首发价 279 元。（IT之家注：活力橙配色 5 月 31 日正式开售）

华为手环 8 号称是华为迄今为止最轻最薄的大屏智能手环，机身（表体）重 14g，重量减少 12.5%；厚度 8.99mm，厚度减少 10%。华为手环 8 采用轻薄立边全面屏设计，搭载 1.47 英寸大屏

华为手环 8 搭载新升级 HUAWEI TruSleep 3.0 睡眠监测算法，支持血氧自动检测、女性健康管理、全天压力监测等健康监测功能，支持佩戴用户参与心脏健康研究，以及就寝提醒、睡眠模式，助眠服务支持助眠音乐、正念冥想、呼吸训练等。

华为手环 8 采用按压式快拆表带，还支持 AOD 熄屏显示表盘、HUAWEI TruSeen 5.0 健康管理、HUAWEI TruSport 5.0 专业运动算法；支持 100 种运动模式，新增篮球、足球、电子竞技及笼式网球模式；磁吸充电 45 分钟充满，充电速度提升 30%，常规时间续航 9 天，最长使用续航 14 天

华为手环 8 右滑可进入手环负一屏，支持控制音乐，查看快递、日程、航班等，手机推送的情景智能消息。

华为手环 8 NFC 版支持 NFC 门禁卡、交通卡，还可用支付宝、微信扫码支付。

京东华为手环 8239 元直达链接京东华为手环 8 NFC 版 279 元直达链接
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：华为手环 8

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用