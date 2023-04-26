宇宙中最亮、最强大天体，天文学家解开类星体 60 年之谜

IT之家 4 月 26 日消息，类星体是宇宙中最亮、最强大的天体，在 60 年前首次被发现，其亮度相当于一万亿颗恒星挤在太阳系大小的空间里发出的亮度。但是，科学家们一直不清楚类星体是如何产生的。现在一项新的研究揭开了类星体的起源之谜，原来它们是由星系之间的碰撞“点燃”的。

IT之家注：类星体 P172+18 的渲染图

这项研究由谢菲尔德大学和赫特福德大学的科学家领导，发表在《皇家天文学会月刊》上。他们利用拉帕尔马岛上的艾萨克・牛顿望远镜进行了深度成像观测，发现了类星体所在的星系外围有扭曲的结构，这些结构是由星系相互作用或碰撞造成的。

大多数星系在其中心都有超大质量黑洞，它们也包含了大量的气体，但是这些气体通常在离黑洞很远的地方，无法被黑洞吞噬。当两个银河系发生碰撞时，气体就会被推向黑洞附近。在气体被黑洞吞噬之前，它会释放出巨大的能量，形成辐射，从而产生了类星体特有的光芒。

这是第一次以如此高的灵敏度对这种规模的类星体样本进行成像。科学家们通过比较 48 个有类星体的星系和 100 多个没有类星体的星系的图片，他们发现有类星体的星系比没有类星体的星系更有可能与其他星系相互靠近或碰撞，这表明星系之间的碰撞可以导致类星体的形成。

类星体的“点燃”对整个星系产生巨大的影响，会把剩余的气体都从星系中驱赶出去，使得星系在未来数十亿年内无法形成新的恒星。

谢菲尔德大学物理与天文学系的克莱夫・塔德亨特教授说：“类星体是宇宙中最极端的现象之一，我们看到的可能就是我们自己的银河系在未来 50 亿年内与仙女座碰撞时的样子。能够观察到这些事件并终于理解它们为什么发生是非常令人兴奋的，但幸运的是，地球离这些灾难性的事件还有很长时间。”

类星体对天文物理学家来说很重要，因为由于它们的亮度很高，可以在很远的距离发出信号，因此可以作为探索宇宙早期历史的灯塔。赫特福德大学博士后研究员乔尼・皮尔斯解释说：“这是全世界科学家都渴望了解更多的领域 —— 美国国家航空航天局（NASA）詹姆斯・韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）的一个主要科学动机就是研究宇宙最早期的星系，而韦伯望远镜能够探测到来自最遥远的类星体的光，这些光是在近 130 亿年前发出的。类星体在我们理解宇宙的历史和银河系的未来方面起着关键的作用。”