乘联会预计 4 月新能源汽车销量可达 50 万辆，渗透率 31.8%

IT之家 4 月 26 日消息，乘联会公布了 4 月乘用车销量预测情况：4 月狭义乘用车零售销量预计 157.0 万辆，环比-1.3%，受同期低基数影响，同比增长 49.8%；其中新能源零售销量预计 50.0 万辆，环比增长-8.4%，渗透率 31.8%。

参考IT之家上一期报道，乘联会 3 月数据显示：我国乘用车市场零售 3 月达 158.7 万辆，同比增长 0.3%，环比增长 14.3%。今年 3 月新能源乘用车国内零售销量达到 54.3 万辆，同比增长 21.9%，环比增长 23.6%；1-3 月新能源乘用车国内零售销量达到 131.3 万辆，同比增长 22.4%。

乘联会表示，今年 4 月主要厂商零售第一、二周的日均分别为 3.15 万和 3.67 万，环比分别为 8%、23%，第三周预计日均零售 5.48 万，环比 26%，与第二周走势基本持平。

乘联会指出，考虑到 3 月最后一周存在厂商季度末冲量行为，参考往年季节性表现，预计第四周市场环比-14%，综合估算 4 月零售将达到 157.0 万辆。

此外，3 月底大量地方刺激性政策到期，4 月地方政策层面激励较少，预计短时间内无强力刺激性政策补充，温和支撑车市。全市场价格战热度消退，持币观望情节阶段性缓解，前期压抑的消费需求也有所释放，有利于车市企稳。

中国汽车流通协会调研结果显示，3 月底汽车经销商综合库存系数 1.78，环比下降 7.8%，终端库存仍处于高位，但去库存稳步进行。