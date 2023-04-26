努比亚 Z50 山系生活版手机今日开售：3199 元起，骁龙 8 Gen 2 芯片 + 尼龙纹理素皮设计

IT之家 4 月 23 日消息，努比亚 Z50 山系生活版手机今日（4 月 26 日）正式开售，提供卡其、杉绿两款配色，搭载 12GB+256GB 存储，售价 3199 元起。
努比亚 Z50 山系生活版机身后盖采用素皮尼龙压纹设计，具备质轻、防滑、抗指纹特征，机身右下角增加“URBAN OUTDOOR”英文单词以及山的抽象线条。
其他配置方面，努比亚 Z50 山系生活版与努比亚 Z50 基本保持一致，汇总如下：
搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，支持 5G 网络双卡双通，全系搭载 LPDDR5X 内存 + UFS4.0 闪存，内置 5000mAh 电池，支持 80W 快充；屏幕方面，采用 6.67 英寸 2400×1080 AMOLED 柔性曲面屏，支持 144Hz 最大刷新率（IT之家注：官方称 144Hz / 120Hz / 60Hz / 智能 4 挡）、360Hz 智能采样率、1000nits 峰值亮度与 10bit 色深；影像方面，努比亚 Z50 前置 16MP（豪威 OV16A1Q）摄像头，后置全新 35mm 定制光学系统，主摄采用索尼 IMX787 传感器，支持 OIS 光学防抖，辅以 50MP（三星 S5KJN1，116°）超广角微距双摄，采用 4 LED 环形闪光灯。