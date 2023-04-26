消息称苹果 iPhone 在 2023 财年第二财季出货 5450 万部，贡献 503 亿美元营收

4 月 26 日消息，据外媒报道，苹果公司官网的信息显示，他们将在当地时间 5 月 4 日发布截至 3 月底的 2023 财年第二财季的财报，财报分析师电话会议，将在太平洋夏令时间 5 月 4 日下午 2:00，也就是北京时间 5 月 5 日早上 5:00 开始。

对于这一财季，有投行在报告中预计，用户群体最庞大、营收也最多的 iPhone，将出货 5450 万部，贡献 503 亿美元（IT之家备注：当前约 3485.79 亿元人民币）的营收。

虽然预计 iPhone 在第二财季营收 503 亿美元的这一投行，较此前的预期上调了 2%，但仍不及上一财年同期的 505.7 亿美元，同比仍将有下滑。

就出货量而言，投行预计的 5450 万部，是同比下滑 3%，营收仅下滑 1%，则是得益于平均售价上涨，投行预计由于更多消费者选择高端版本，iPhone 的平均售价在第二财季将增长 1%，达到 922 美元（当前约 6389 元人民币）。

对于苹果的第二财季，预计 iPhone 将出货 5450 万部的这一投行，是预计整体的营收将达到 919 亿美元（当前约 6368.67 亿元人民币），每股收益为 1.41 美元，同比也将有下滑。上一财年同期苹果营收 972.78 亿美元，每股收益超过了 1.5 美元。