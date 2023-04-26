文石海外发布 Tab Ultra C 墨水平板：10.3 英寸 Kaleido 3 彩墨屏

IT之家 4 月 26 日消息，据 The Verge 消息，文石在海外发布了新款 Tab Ultra C 墨水平板，搭载 10.3 英寸 Kaleido 3 彩墨屏。

据介绍，这款墨水平板处于黑白模式时，可提供清晰的 300ppi 分辨率，但当显示彩色内容时，分辨率会降至 150ppi。

配置方面，这款墨水平板搭载高通八核 CPU，支持四种刷新模式，系统基于 Android 11 版本，内置 6,300mAh 电池、4GB 内存和 128GB 可扩展存储空间。

Boox Tab Ultra C 预计将于 5 月 10 日开始发货，售价 599.99 美元（IT之家备注：当前约 4158 元人民币）。

新一代 E Ink Kaleido 3 面板参数如下：

该面板提供 16 灰阶与 4,096 色，适合显示丰富色彩的图像信息。官方称，通过优化电子纸模组结构的设计，E Ink Kaleido 3 相比于前一代 E Ink Kaleido Plus，色彩饱和度提升 30%。

E Ink Kaleido 3 以彩色印刷式电子纸技术 ( Print Color ePaper technology）为基础，运用 RGB 色彩显示原理，让黑白的电子纸薄膜呈现温润的彩色显示表现。在色彩表现方面，色彩显示的鲜艳度也明显提升，并同时增加视觉感受的清晰度，提供更细致与舒适的彩色数字内容阅读体验。

除了改善色彩表现之外，E Ink Kaleido 3 还配置了由 E Ink 前光设计团队所设计的前光 – “E Ink ComfortGaze”，E Ink ComfortGaze 前光技术可减少从显示屏表面反射的蓝光量，在阅读时提供更优异的舒适感，与上一代前光设计相比，BLR（Blue Light Ratio）和 BLTF （Blue Light Toxicity Factor）分别降低多达 60% 及 24%。