LattePanda Sigma 单板计算机发布：搭载英特尔酷睿 i3-1340P 芯片

IT之家 4 月 26 日消息，LattePanda 厂商推出了一款 Sigma 单板计算机，区别于通常的树莓派等克隆产，该设备搭载了英特尔处理器，支持大多数主要操作系统，包括 Windows、Linux，甚至更早版本的 macOS。得益于 Arduino 协处理器，还可用于控制传感器、电机、灯或其他硬件。

新的 LattePanda Sigma 小型计算机配备英特尔酷睿 i5-1340P Raptor Lake 处理器、16GB 内存，起售价 579 美元（IT之家备注：当前约 4012 元人民币）。

用户可以购买到配备英特尔 28W / 12 核 16 线程处理器的 LattePanda Sigma 主板，该处理器配备 Iris Xe 显卡、80 个执行单元和 16GB LPDDR5-6400 内存。

或者，用户可以花 648 美元（当前约 4491 元人民币）购买一款配备 500GB SSD 固态存储并支持 WiFi 6E 的型号。

该计算板的所有版本均配备兼容 Arduino Leonardo 的 ATmega32U4-MU 协处理器和大量扩展选项，包括四个用于存储、连接或其他附件的 M.2 连接器：

1 x PCIe 4.0 M Key

1 x PCIe 3.0 M Key

1 x M.2 B Key（用于存储或 4G / 5G 蜂窝模块）

1 x M.2 E Key (用于 WiFi & BT 模块)

还有一个可用于硬盘驱动器或 SSD 的 SATA 连接器，以及可用于 RS-232 或 RS-485 外围设备的 COM 接口。

所有版本都具有一组端口，其中包括：

2 个 Thunderbolt 4 (40Gbps)

2 个 USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps)

2 个 USB 2.0 Type-A (480Mbps)

2 个 2.5GbE 以太网

1 个 HDMI 2.1

1 个 3.5 毫米音频

该计算板最多可支持四台显示器，因为除了 HDMI 端口外，每个 Thunderbolt 端口都支持 DisplayPort 1.4a 交替模式，用于高达 7680 x 4320 分辨率 @ 60Hz 显示器，还有一个 eDP 连接器支持高达 120Hz、4096 x 2304 分辨率显示器。

其他功能包括支持 CR1220 3V 实时时钟（real-time clock，RTC）电池、TPM 2.0 安全性和 20 个 GPIO 端口。

LattePanda 表示，该计算板设计了冷却系统，包括热管和用于主动冷却的风扇。该系统具有支持 19V / 4.7A 的直流电源输入，但也支持高达 20V / 4.5A 的 USB-C 充电器。

LattePanda Sigma 尺寸为 146 毫米 x 102 毫米（5.75 英寸 x 4 英寸），比树莓派大得多（甚至比英特尔 NUC Pro 主板还大一点）。