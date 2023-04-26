vivo X Fold2 折叠屏手机搭载辰瑞光学两颗 16MP 超薄前置摄像头：镜头总长 3.43 毫米

IT之家 4 月 26 日消息，此前 vivo 已发布 vivo X Fold2 和 vivo X Flip 折叠屏新品，将于 4 月 28 日正式开售。据辰瑞光学发布，vivo X Fold2 折叠屏手机采用了两颗来自瑞声科技旗下辰瑞光学的 16MP 超薄前置摄像头。

据介绍，vivo X Fold2 搭载的这两颗超薄高清前置主摄镜头，镜头总长 3.43 毫米，比市面上普通前置镜头高度降低 15% 以上，处于目前同等规格镜头中最薄的高清摄像头行列，能够配合折叠屏手机在有限空间内的堆叠要求，并输出保留更多细节的图像。

vivo X Fold2 玻璃版折叠厚 12.9mm，展开厚 6.4mm，重 279g；素皮版折叠厚 13.2mm，展开厚 6.67mm，重 278g；搭载骁龙 8 Gen 2 SPU 移动处理平台，采用 8.03 英寸 2160×1916 分辨率 120Hz 刷新率（LTPO 4.0）AMOLED 内屏（比例 4:3.55），6.53 英寸 2520×1080 分辨率 120Hz 刷新率 AMOLED 微曲面外屏；内置 4800mAh 电池，支持 120W 有线快充（IT之家注：官方宣称 26 分钟充满电 100%）、50W 无线快充（50 分钟以内 100%）、10W 反向无线充电。

影像方面，该机外屏前置 16MP（海力士 Hi1634Q，1/3 英寸）镜头，内屏前置 16MP（海力士 Hi1634Q，1/3 英寸）镜头，后置 50MP 主摄（索尼 VCS IMX866，1/1.56 英寸，OIS） + 12MP 超广角（索尼 IMX663，1/2.93 英寸） + 12MP（索尼 IMX663，1/2.93 英寸，2 倍）人像镜头，配备自研影像芯片 V2，后置全系列镜头搭载蔡司 T* 镀膜，支持蔡司 Cinematic 电影模式。