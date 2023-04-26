联想摩托罗拉 ThinkPhone 手机即将零售，700 美元起

IT之家 4 月 26 日消息，联想摩托罗拉 ThinkPhone 手机在 1 月份的 CES 期间首次发布，本周开始面向企业客户销售。4 月 28 日开始，该手机也将以 700 美元（当前约 4851 元人民币）起的价格零售。

IT之家整理 ThinkPhone 参数信息如下：

ThinkPhone 搭载 6.6 英寸 OLED 显示屏，分辨率为 2400x1080，刷新率为 144Hz。该机搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片，拥有 8GB 或 12GB 内存，128GB、256GB 或 512GB 存储空间。

ThinkPhone 采用炭黑颜色，还有特殊的红色按键，可自定义以执行不同的任务。背板采用轻质芳纶纤维设计，而框架则采用航空级铝材。正面覆盖大猩猩玻璃 Victus，背面饰有特殊的 ThinkPhone 徽标 Logo。

此外，ThinkPhone 还通过了 IP68 和 MIL-STD 810H 认证，可以承受 1.25 米以下跌落和 1.5 米水深游泳 30 分钟；内置 5000mAh 电池，支持 68W 有线充电和 15W 无线充电。

这款手机还有一个与主处理器隔离的 Moto KeySafe 芯片，通过与 Android 操作系统隔离开来为密码、PIN 和加密密钥提供额外保护。