继 Win11 ReFS 改进后，Linux 也获得 F2FS、Btrfs、EXT4 性能提升

IT之家 4 月 26 日消息，在最近的 Windows 11 预览版中，微软一直在逐步强化对 ReFS 的支持，自 Build 25281 之后的版本都已经允许用户在 ReFS 分区上安装系统。此后，该公司添加了更多基于 ReFS 的功能，例如“Dev Drive”VHD 卷。此外，微软最近还将基础 ReFS 版本更新为 3.10 。

IT之家发现，Linux 在其新文件系统上也取得了一些稳步进展。从最近的一些 Linux 内核补丁来看，Linux 已经支持闪存友好文件系统 (F2FS)、B-Tree 文件系统 (Btrfs) 和第四扩展文件系统 (EXT4) ，并获得了显著的性能提升。

例如，Btrfs 在 SATA SSD 上的性能提升了大约 10%，也许在 NVMe SSD 上的提升更高：

始终以 64KiB 块大小读取，读取的实际块大小从 64KiB 开始到 512K 结束。即使在最坏的情况下也可以带来更好的性能： 使用补丁：404.81MiB / s

没有补丁：369.30MiB / s 在 SATA SSD 上性能提升约 10%。

除此之外，EXT4 文件系统也获得了许多优化：

在这个周期中，ext4 中有许多主要的清理工作： data=journal 写入路径已得到显着清理和简化，并减少了 Jan Kara 的大量 data=journal 特例。

Ojaswin Muhoo 已经用多块分配器中的红黑树替换了用于跟踪已用于 inode 预分配的范围的链表。这提高了执行大量随机分配写入的工作负载的性能。

感谢 Kemeng Shi 在多块分配器中进行了大量清理和错误修复。

Matthew wilcox 已将用于读取和写入 ext4 页面的代码路径转换为使用 folio。* Jason Yan 继续将 ext4_fill_super () 分解为更小的函数，以提高维护和理解的便利性。

Josh Triplett 为 ext4 用户空间 API 创建了一个 uapi 头文件。

当然，F2FS 也获得了一定改进：

增强： 支持分区设备的非二次幂区域大小

删除在范围缓存中共享 rb_entry 结构

重构 f2fs_gc 以在紧急情况下调用检查点 - 支持 iopoll

总的来说，Linux 6.4 本吧应该会在性能方面带来相当不错的表现，敬请期待。