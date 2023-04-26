三星 Galaxy A24 手机海外开售：联发科 Helio G99 芯片 + 90Hz 屏幕，最高升级至安卓 17

IT之家 4 月 26 日消息，三星官方宣布 Galaxy A24 正式上市，首先登陆越南市场，6GB+128GB 版售价 6490000 越南盾（276 美元，IT之家备注：当前约 1921 元人民币），8GB+128GB 版售价 6990000 越南盾（297 美元，当前约 2069 元人民币）。在 5 月 15 日之前订购 Galaxy A24 的用户还可获得价值 300000 越南盾（12 美元，当前约 89 元人民币）的代金券，并在购买 25W 充电器时享受 50% 的优惠。

三星 Galaxy A24 配备联发科 Helio G99 八核芯片和 6.5 英寸 FHD Super AMOLED 显示屏，刷新率为 90Hz，亮度高达 1000 尼特。

三星 Galaxy A24 后置 50MP 主摄像头（支持 OIS 光学防抖）、5MP 超广角相机和 2MP 微距镜头，前置 13MP 自拍相机；支持 25W 快充，内置 5000mAh 电池。

在越南，三星 Galaxy A24 拥有两种颜色：青柠绿和吸血鬼黑，预装基于安卓 13 的 One UI 5.1 系统，并将支持四次安卓操作系统更新和五年安全补丁更新。

三星有望在更多市场逐步发布 Galaxy A24 手机，可用颜色因地区而异。