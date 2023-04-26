海信将推出游戏电视 Ace 2：ULED 分区控光、4K 144Hz，4999 元起

IT之家 4 月 26 日消息，海信游戏电视 Ace2 将于 5 月 9 日迎来首发，现已上架京东商城。

这款电视虽然没有公布标价，但IT之家发现宣传图已经曝光了这款电视的定价核上市日期。这款电视将于 4 月 28 日起开启预售，并将分为两个版本：65英寸机型 4999 元，75 英寸机型 6999 元，首发价可能更低。

商品页面显示，这款电视搭载信芯 X 画质芯片（4 核 A73），配备 4+64GB 存储，采用灵锋 Sound 声场，支持 2.1 声道独立低音炮、杜比全景声、Wi-Fi 6。

画质方面，这款电视采用 ULED 超画质技术，65英寸机型拥有 160 分区，75 英寸机型 220 分区，原生支持 4K 144Hz 显示、1000nit 亮度、HDR 10、95% DCI-P3 色域、VRR 可变刷新率、ALLM 自动低延迟，还可实现 240Hz 高帧率模式。

据介绍，这款电视适配多种主流设备，可秒级识别多种主机，支持 AI 自增强、模式自定义，采用双路满血 HDMI 2.1 接口，输入延迟 < 5.3ms。

这款电视将于 4 月 28 日 10 点开启预售，感兴趣的用户可自行关注。