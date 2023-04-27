eBay 第一季度营收 25 亿美元，同比扭亏为盈

北京时间 4 月 27 日早间消息，eBay 今天发布了该公司的 2023 财年第一季度财报。报告显示，eBay 第一季度净营收为 25.10 亿美元，与去年同期的 24.83 亿美元相比增长 1%，不计入汇率变动的影响为同比增长 3%；来自于持续运营业务的净利润为 5.69 亿美元，相比之下去年同期来自于持续运营业务的净亏损为 13.39 亿美元，同比扭亏为盈；不按照美国通用会计准则，eBay 第一季度来自于持续运营业务的净利润为 6.00 亿美元，与去年同期的 6.25 亿美元相比下降 4%。

eBay 第一季度营收和每股摊薄收益均超出华尔街分析师此前预期，对第二季度营收作出的展望也超出预期，从而推动其盘后股价上涨逾 3%。

业绩概要：

在截至 3 月 31 日的这一财季，eBay 来自于持续运营业务的净利润为 5.69 亿美元，相比之下去年同期来自于持续运营业务的净亏损为 13.39 亿美元，同比扭亏为盈；来自于持续运营业务的每股摊薄收益为 1.05 美元，相比之下去年同期来自于持续运营业务的每股摊薄亏损为 2.28 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），eBay 第一季度来自于持续运营业务的净利润为 6.00 亿美元，与去年同期的 6.25 亿美元相比下降 4%；来自于持续运营业务的每股摊薄收益为 1.11 美元，与去年同期的 1.05 美元相比增长 5%，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，23 名分析师此前平均预期 eBay 第一季度调整后每股收益将达 1.07 美元。

eBay 第一季度净营收为 25.10 亿美元，与去年同期的 24.83 亿美元相比增长 1%，不计入汇率变动的影响为同比增长 3%，也超出分析师此前预期。雅虎财经频道提供的数据显示，23 名分析师此前平均预期 eBay 第一季度营收将达 24.8 亿美元。

eBay 第一季度总商品交易额（GMV）为 184 亿美元，与去年同期相比下降 5%，不计入汇率变动的影响为同比下降 2%。按照地域划分，eBay 第一季度美国总商品交易额为 90.10 亿美元，与去年同期的 93.35 亿美元相比下降 3%；国际总商品交易额为 94.00 亿美元，与去年同期的 100.74 亿美元相比下降 7%。

在第一季度，eBay 的活跃买家人数为 1.33 亿人，与去年同期的 1.42 亿人相比下降 7%。除去 GittiGidiyor 和 TCGplayer 平台，eBay 的活跃买家人数为 1.31 亿人，与去年同期的 1.38 亿人相比下降 5%。

eBay 第一季度净营收成本为 7.00 亿美元，相比之下去年同期为 6.89 亿美元。eBay 第一季度毛利润（净营收减去净营收成本）为 18.10 亿美元，相比之下去年同期为 17.94 亿美元。

eBay 第一季度总运营支出为 12.52 亿美元，相比之下去年同期为 11.02 亿美元。其中，销售和营销支出为 5.11 亿美元，相比之下去年同期为 4.78 亿美元；产品开发支出为 3.52 亿美元，相比之下去年同期为 3.01 亿美元；总务和行政支出为 2.97 亿美元，相比之下去年同期为 2.26 亿美元；交易损失准备金为 8400 万美元，相比之下去年同期为 9600 万美元；已获得无形资产摊销支出为 800 万美元，相比之下去年同期为 100 万美元。

eBay 第一季度运营利润为 5.58 亿美元，相比之下去年同期为 6.92 亿美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），eBay 第一季度的调整后运营利润为 7.44 亿美元，相比之下去年同期为 8.05 亿美元。

eBay 第一季度运营利润率为 22.2%，相比之下去年同期为 27.9%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），eBay 第一季度的调整后运营利润率为 29.6%，相比之下去年同期为 32.4%。

eBay 第一季度持续运营业务的有效税率为 22.1%，相比之下去年同期为 18.8%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），eBay 第一季度持续运营业务的调整后有效税率为 16.5%，相比之下去年同期同样为 16.5%。

eBay 第一季度持续运营活动产生的运营现金流为 8.41 亿美元，自由现金流为 7.09 亿美元。

在第一季度中，eBay 总共回购了超过 500 万股普通股，回购总价值约为 2.50 亿美元。截至 2023 年 3 月 31 日，eBay 的已获批剩余可回购股票价值约为 26 亿美元。另外，eBay 还在第一季度中派发了价值 1.34 亿美元的现金股息。

截至 2023 年 3 月 31 日，eBay 所持有的现金和现金等价物及非股权投资总额为 50 亿美元。

eBay 董事会宣布批准派发每股普通股 0.25 美元的现金股息，这笔股息将于 2023 年 6 月 16 日向截至 6 月 1 日的在册股东发放。

业绩展望：

eBay 预计，2023 财年第二季度该公司的净营收将达 24.7 亿美元到 25.4 亿美元之间，不计入汇率变动的影响同比增长 1% 到 4%，其平均值为 25.05 亿美元，这一业绩展望超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，22 名分析师此前平均预期 eBay 第二季度营收将达 24.3 亿美元。

盈利展望方面，eBay 预计在 2023 财年第二季度里，按照美国通用会计准则，来自于持续经营业务的每股摊薄收益预计将达 0.65 美元到 0.70 美元之间；不按照美国通用会计准则，来自于持续经营业务的每股摊薄收益预计将达 0.96 美元到 1.01 美元之间，其平均值为 0.985 美元，大致符合分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，22 名分析师此前平均预期 eBay 第二季度每股收益将达 0.99 美元。

股价变动：

当日，eBay 股价在纳斯达克常规交易中下跌 0.65 美元，报收于 43.36 美元，跌幅为 1.48%。在随后截至美国东部时间 26 日下午 5 点 06 分（北京时间 27 日凌晨 5 点 06 分）的盘后交易中，eBay 股价上涨 1.31 美元，至 44.67 美元，涨幅为 3.02%。过去 52 周，eBay 的最高价为 54.49 美元，最低价为 35.92 美元。