吉利全新 SUV 博越 COOL 上市开售：定位数字人座驾，9.98 万起

IT之家 4 月 27 日消息，吉利汽车官方微信公众号近日更新文章，宣布吉利全新 SUV 博越 COOL 正式上市开售。新车共有 1.5TD-7DCT 智享型、1.5TD-7DCT 智联型、1.5TD-7DCT 智慧型以及 1.5TD-7DCT 智尊型四种版本可选，售价分别为 9.98 万元、10.48 万元、11.28 万元以及 12.28 万元。

IT之家查询吉利汽车官网得知，现在购买吉利博越 COOL 还将享受五重上市权益，其中包括交 1000 元订金抵 4000 元购车款（仅限 5 月 31 日前订车用户）；首任车主 3 年或 6 万公里免费基础保养；首任车主基础流量终身免费，娱乐流量 3 年不限流不限量等。

回到车辆本身来看，吉利博越 COOL 外观上延续了吉利“Starburst Vision”设计美学的基因，车头采用棱角扩散格栅和辐射状三维立体设计，搭配前后双贯穿 LED 灯组、极富张力的腰线和数字迎宾灯语，凸显科技化、年轻化气息。

内饰方面，博越 COOL 以“数字人座驾”为基调，配备了 10.25 英寸全液晶仪表、13.2 英寸中控大屏，中央扶手几乎竖立贯穿驾驶舱。硬件方面，博越 COOL 标配 8155 旗舰级座舱芯片和银河 OS Air 智能车机系统，车机智能交互体验全面提升。

动力方面，博越 COOL 搭载全新吉利劲擎 1.5TD 四缸直喷发动机，最大功率 133kW，最大扭矩 290N・m。传动方面，与之匹配的是 7 速湿式双离合变速箱，官方表示 0-100km / h 需要 7.9 秒，WLTC 综合工况下的油耗为 6.29L / 100km。此外，其还配备了同级独有的 GEEA 2.0 可进化电子电气架构，支持信息娱乐域 + 车身电子域 + 动态驾驶域 + 动力总成域的全车升级，30 分钟左右即可完成更新，让车辆永远保持最佳状态。