美参议院给科技公司老板们致函，呼吁采取 AI 相关安全措施

北京时间 4 月 27 日早间消息，据报道，当地时间本周三，美国参议院情报委员会主席马克・华纳（Mark Warner）敦促几家人工智能（AI）公司或发力 AI 的科技巨头的首席执行官们优先考虑安全措施，打击偏见，从而负责任地推出新技术。

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“除行业承诺外，有必要在这一领域进行一定程度的监管，”华纳在信中表示。这封信寄给了 OpenAI、微软、谷歌、苹果、Meta、Scale AI、英国开源 AI 公司 Stability AI、AI 绘画工具 Midjourney 公司、AI 初创公司 Anthropic、新加坡数据公司 Percipient 等公司的首席执行官。

“随着 AI 在经济各领域的广泛应用，大型语言模型可能将逐步并入医疗保健和金融领域的一系列现有系统中，我认为迫切需要强调将安全置于你们工作首位的重要性，” 华纳说。

本月早些时候，参议院多数党领袖、民主党人查克・舒默（Chuck Schumer）表示，随着 ChatGPT 等程序的广泛使用，他已经发起行动制定 AI 规则，以解决国家安全和教育领域对此的担忧。

舒默在一份声明中表示，他已经起草并分发了一个“描述新监管制度的框架文件，该制度将防止对我们国家造成潜在的灾难性伤害，同时确保美国在这场变革性技术方面取得进展并处于领先地位。”

ChatGPT 是一个 AI 程序，最近因其能够快速回答各种问题而引起了公众的广泛关注，特别是美国立法者的注意。目前它的月活跃用户超过 1 亿，已成为历史上增长最快的消费者应用程序。

微软是 OpenAI 一大投资者，而 ChatGPT 就是由 OpenAI 开发。OpenAI 和微软在 AI 领域投入数十亿美元，旨在日趋激烈的硅谷竞争中获得优势。