中软国际推出新款工业中控屏：15 英寸 LCD，内嵌基于鸿蒙 OpenHarmony 研发的 KaihongOS

IT之家 4 月 26 日消息，中软国际基于自主国产软硬一体平台打造出公司首款自研智联产品 —— 工业中控屏，并正式对外发布，可应用在智慧工业、智慧能源、智能监控、智慧港口、智慧消防、智慧物流、智慧服务类等行业领域，大型设备控制或者含有多类部件的生产工段控制，适用有运行状态数据显示、触摸屏统一控制等需求的场景。

该工业中控屏采用 RK3568J Cortex-A55 四核处理器（IT之家注：官方称主频最高 2.0GHz，22nm 工艺），配备 15 英寸 TFT LCD 液晶显示屏，具有 GUI 界面；基于开源鸿蒙 OpenHarmony 全场景智能物联网操作系统，适配 KaihongOS 与矿鸿操作系统，具有分布式软总线、无感配网、自组网、柔性组合、弹性部署等优势，并具有以下特性：

操作系统适配 KaihongOS 和 MineHarmony，助力各种类型工业设备智能化；

具备分布式软总线、分布式设备虚拟化等特性，支持工业设备快速连接及资源共享；

OpenHarmony 开放生态，技术共享，可自由开发个性化应用，新方案和新应用可在工业中控屏上快速落地。

工业中控屏拥有丰富串口和 USB 口，可以连接各种新旧设备；

海量设备及数据统一管控，可提前感知设备异常，降低设备故障率；

基于分布式软总线和超级设备管理平台，可以在远程对设备进行操控、管理。

分布式安全系统架构，内核可信执行环境（TEE）、5+ 层级；

设备数据统一保存在云端，数据传输采用 WIFI 6 且支持 BLE 蓝牙；

支持智能数据筛洗，通过多源数据融合对比，将无用数据提前筛洗，提升系统后台数据处理效率的同时减少数据误报。

按照工业级标准设计，铝合金纯平面板，IP65 防护等级，有效防水防尘防油污；

产品背光寿命长达 5 万小时，适用工作温度-20°~60°，耐震动、耐冲击，无惧高湿度、高 / 低温、扬尘、撞击等极端恶劣工作环境。

目前，工业中控屏已在多家工业领域机构、单位交付使用，其中中软国际联合中铁建推出了全国产化矿鸿屏，应用于煤矿领域，拥有设备操控中心、数据汇总中心、状态监控中心、故障排查中心，具备统一标准、安全可靠、智能协作、万物互联等特性。

该工业中控屏已通过 OpenHarmony 3.1 Release 版本兼容性测评，并获颁 OpenHarmony 生态产品兼容性证书 —— 这意味着工业中控屏已满足 OpenHarmony 开源兼容性定义的技术要求，能实现与其它 OpenHarmony 产品进行互联互通。