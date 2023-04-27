Canalys：2023 一季度中国大陆智能手机出货量同比下滑 11%，创 10 年来新低

IT之家 4 月 27 日消息，据分析机构 Canalys（科纳仕）发布的最新数据，2023 年第一季度中国大陆智能手机市场出货同比下滑 11%，出货量降低至 6760 万台，是自 2013 年以来最低的第一季度。

IT之家注意到，其中苹果凭借 iPhone14 系列热度延续，以 20% 市场占有率位居中国大陆市场榜首，出货 1330 万部。一加新品助力 OPPO 出货表现，OPPO（含一加）出货 1260 万部，以 19% 市场占有率排名第二，vivo 和荣耀分别出货 1130 万部及 970 万部，排名下滑至第三和第四，小米以 850 万部出货企稳市场第五名。

Canalys 研究分析师钟晓磊（Lucas Zhong）表示，“经济在防疫政策放开后回暖向好，但未能为智能手机市场需求带来明显的刺激和提振。大盘迎来第五个连续双位数的下跌。第一季度社会消费品零售总额的同比增长 5.8%，而通讯类消费品仍有下滑，疫情对消费者行为仍产生了中长期的影响，他们更倾向于将收入放在必要支出上并保持一定的储蓄，对于电子消费品维持理性态度，厂商需要为市场提供更具说服力的产品来刺激换机。“

Canalys 分析师刘艺璇（Amber Liu）指出：“尽管 2023 年中国手机市场不会出现明显恢复，但我们已经看到消费者信心复苏信号，这将成为厂商们实践最新品牌和产品策略的好时机。今年将会是考验厂商实现利润和市场份额双目标，同时专注积累品牌和技术基础的重要的一年。智能手机产业链在调整 2023 年增长预期的同时，已然将目光投向 2024 年的增长规划，寻求在硬件技术的做出进一步突破，并在生态搭建，AI 算法能力上实现更多的应用场景落地。”

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