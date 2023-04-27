微软公布《红霞岛》主题 Xbox 手柄：涂鸦风狂野来袭

IT之家 4 月 27 日消息，开放世界单人和合作射击游戏《红霞岛（Redfall）》将于 2023 年 5 月 2 日在 Xbox Series X / S 主机和 PC 平台上发售。为了庆祝《红霞岛》的即将发售，微软推出了五款《红霞岛》主题配色定制手柄，通过 Xbox Design Lab 网站提供给玩家，支持玩家个性化定制。

这五款手柄分别以游戏中的四个英雄角色和吸血鬼为主题，涂鸦风设计非常狂野，每一款都突出了角色或游戏的关键元素和细节。例如，Devinder 的手柄模仿了他在狩猎神秘生物时使用的锈铁和钢铁，Jacob 的手柄则采用了银色外壳，配上他的蓝色斗篷和狙击镜标记。此外，每款手柄还可以选择一种独特的《红霞岛》电池盖雕刻，体现了游戏中不同方面的特色。

《红霞岛》讲述了美国马萨诸塞州的一个小岛镇红霞岛被一群吸血鬼包围，太阳被遮蔽，居民被切断与外界的联系的故事。玩家可以选择四个不同的英雄角色，每个角色都有自己的特殊能力和背景故事，独自或与最多三名朋友合作，与吸血鬼及其狂热的追随者作战，揭开红霞岛的诸多秘密。

如果IT之家的小伙伴想拥有一款专属于自己的《红霞岛》主题手柄，可以访问 Xbox Design Lab 网站，定制并购买喜欢的设计。