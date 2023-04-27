realme 真我 11 系列手机官图公布：主打配色“日出之城”，选用荔枝纹素皮

IT之家 4 月 27 日消息，真我手机官方微博今日公布了新机 realme 真我 11 系列的官图，并表示此次新机主打配色为“日出之城”。

根据真我手机官方表述，realme 11 系列的主打配色“日出之城”是真我携手 GUCCI 印花设计师 Matteo Menotto 打造而成，并选用了肤感荔枝纹素皮、立体编织纹理以及手工级立体缝线来增加手机质感。

外观设计方面，realme 11 系列将采用后置圆形镜头模组设计，主摄位于圆心位置，两颗辅助镜头并列分布于主摄两侧，主摄上方为闪光灯，整体外观与此前工信部认证外观保持一致。

根据IT之家此前报道，真我将在 5 月 10 日 16:00 举行真我 11 系列新机发布会，新机将主打影像。

消息显示，此次 realme 11 系列预计共有三款机型 ——realme 11、realme 11 Pro 和 realme 11 Pro+。工信部认证信息显示，realme 11 Pro / Pro+ 手机预计均采用 6.7 英寸曲面 OLED 显示屏，具有 FHD+ 分辨率和 120Hz 刷新率，内置 5000mAh 电池。

realme 11 Pro （型号 RMX3770）将采用后置 108MP 主摄像头，搭载 67W 充电器；而 realme 11 Pro+（型号 RMX3740）将采用 200MP 主摄像头，搭载 100W 充电器。性能方面，realme 11 Pro / Pro+ 预计将配备尚未公布的天玑 7000 系列新芯片（预计采用 2.6GHz CPU）。