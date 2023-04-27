上线 28 年，Java 语言仍受开发者青睐：17 版本采用率增长 430%

IT之家 4 月 27 日消息，Sun Microsystems 于 1995 年发布了 Java 编程语言，凭借着可移植性、交互性等诸多特点，在上线 28 年之后，仍受到开发者青睐。

根据 New Relic 公布的 2023 年 Java 生态系统报告，Java 17 在上线一年之后，开发者采用率增长了 430%；Java 14 是最受欢迎的非 LTS 版本。

IT之家根据报告内容，简要汇总内容如下：

Java 每隔 2-3 年时间指定一个长期支持（LTS）版本，会推送季度稳定性、安全性和性能更新，但不会引入新的功能。

在生产环境下，目前 56% 的应用开发使用 Java 11（高于 2022 年的 48% 和 2020 年的 11%），33% 的开发使用 Java 8（低于 2022 年的 46%）。

虽然 Java 11 连续两年位居榜首，但 Java 17 的采用率正在快速追赶。超过 9% 的应用程序现在在生产中使用 Java 17（高于 2022 年的不到 1%），表示一年内增长率为 430%。

亚马逊已经取代甲骨文成为最受欢迎的 Java 开发工具包（JDK）供应商。甲骨文在 2020 年占据了大约 75% 的 Java 市场份额。

虽然甲骨文在 2022 年以 34% 的份额保住了头把交椅，但到 2023 年下滑至 28%。亚马逊的市场份额已大幅增长至 31%（高于 2020 年的 2.18% 和 2022 年的 22%）。

报告原文地址：《2023 State of the Java Ecosystem》