马斯克推特小号 @e 曝光，被爆强行从原主人手中买下

IT之家 4 月 27 日消息，作为 Twitter 的 CEO，马斯克不仅拥有一个拥有数亿粉丝的主账号，而且还有至少两个秘密账号。

其中一个是 @e，这是一个非常稀有和抢手的单字母用户名，其显示名称为“John Utah”。据说是马斯克在收购 Twitter 后，利用自己的权力从原来的用户手中强行夺走的。而另一个则是 @ErmnMusk，这个账号最近被一位自称狗狗币设计师的网友发现，并引来了马斯克本人的回应。

据 Platformer 报道，@e 账号原来属于一位不愿透露姓名的用户，他曾经因为这个高价值的用户名被黑客攻击和被封过。他并不想放弃这个账号，但是在去年马斯克收购 Twitter 后，Twitter 方面就联系他，说马斯克想要这个账号，并给了他一些补偿。他觉得自己没有选择，只能答应。

IT之家注意到，@e 账号目前没有发过任何推文，只关注了三个用户：马斯克本人、NASA 和 LAist。这个账号于 2022 年 11 月创建，目前有 1908 个粉丝。

而马斯克的另一个小号 @ErmnMusk 账号则是在本周一被发现的。当天，马斯克在自己的主账号上分享了一个截图，展示了 Twitter 的订阅功能，这个功能可以让创作者向付费粉丝提供独家内容。然而，在截图中，有人注意到马斯克登录了另一个账号，头像是一个拿着银色玩具火箭的孩子。不久后，一位名叫 Hurt CoPain 的网友就找到了这个账号，并公开了它的用户名和昵称。

马斯克对此并没有否认，只是回复说：“你永远也猜不到这是我！”不过网友并不会轻易放过这样的线索，有人发现 @ErmnMusk 账号关注了七位女性流行歌星，并怀疑这是马斯克的私人爱好。也有人认为马斯克可能还有更多的秘密账号，并建议 Twitter 加强监管。

对于马斯克为什么要使用秘密账号，有几种可能的解释。一种是他想要测试 Twitter 的新功能或者寻找平台上的漏洞；另一种是他想要观察别人对他和他的公司的看法；还有一种是他只是想要玩玩而已。