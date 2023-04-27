亚马逊云业务和 HR 部门裁员，内部信公开补偿计划

北京时间 4 月 27 日上午消息，当地时间周三，亚马逊宣布将开始对云计算和人力资源部门进行裁员。

亚马逊网络服务（AWS）CEO 亚当・塞利普斯基（Adam Selipsky）和人力资源负责人贝斯・佳莱蒂（Beth Galetti）向美国、加拿大和哥斯达黎加的相关员工发出裁员通知。

“对我们整个公司来说，这都是艰难的一天。”塞利普斯基在备忘录中写道。

此次裁员是之前宣布的计划的一部分，总共可能对 9000 人产生影响。亚马逊上周对广告部门进行裁员，最近几周还解雇了电子游戏和 Twitch 直播部门的部分员工。

亚马逊今年早些时候就曾进行过一轮裁员，总规模约为 1.8 万人。这两轮裁员相加后，成为亚马逊公司 29 年历史上规模最大的裁员。

由于亚马逊受困于经济下滑和核心零售业务的增速放缓，该公司 CEO 安迪・贾西（Andy Jassy）一直在积极压缩各项成本。亚马逊已经冻结了公司员工的招聘，并砍掉了一些实验性项目，还放慢了仓库扩建计划。

广告和 AWS 部门是亚马逊规模最大、盈利能力最强的两大业务，但即便如此，它们在此轮裁员中也未能幸免。由于各大企业都因为不利的经济环境而削减支出，AWS 和广告部门最近几个月也经历了增速放缓。

AWS 的部分团队也在此前的裁员中受到影响。知情人士表示，周三的部分裁员有可能对 AWS 的专业服务部门产生影响，该部门专门帮助客户处理云计算基础设施的故障。

从某种意义上讲，新冠疫情促进了 AWS 业务的发展。为了帮助企业、政府部门和学校加速迁移到云端，该公司的员工人数在疫情期间快速增加。

“考虑到这一快速增长以及整体的商业和宏观经济环境，我们必须集中精力明确重点领域，并为其分配资源。所谓重点领域，指的是对客户最重要，最能影响我们业务发展的领域。”塞利普斯基在备忘录中写道，“在许多情况下，这意味着团队成员要改变他们的工作项目、计划或效力的团队；然而在其他情况下，也可能导致这些职位被裁撤。”

亚马逊将于美东时间周四盘后公布一季度财报。投资者将重点关注贾西的成本压缩计划是否提升了该公司的盈利能力，以及亚马逊高管预计 AWS 何时将会重新加速增长。

亚马逊周三收涨 2.35%，报收于 104.98 美元。

以下是 AWS CEO 的备忘录全文：

如你所知，我们最近做出了艰难的决定，将在全球范围内对亚马逊进行裁员，其中也包括 AWS。我想让大家知道，与受影响的 AWS 员工的沟通将从今天开始，美国、加拿大和哥斯达黎加的所有受影响员工都会收到通知。在其他地区，我们也将遵循当地的程序，可能需要花时间与员工代表机构进行协商，与受影响员工的沟通时间也可能更长。 对我们整个公司来说，这都是艰难的一天。我完全理解被裁员工的个人及其家庭受到的影响。我们将尽力尊重每一位受影响的员工，并将提供众多资源和渠道来帮助他们度过这段时期。其中包括离职费、过渡性健康保险福利和外部就业安置支持等一揽子计划。 对于今天就要与我们告别的员工，感谢你们为公司和我们的客户所做的一切。我发自内心感谢你们。对于所有的 AWS 建设者，感谢你们对同事展现的同情和理解。 得益于客户对云计算的需求以及 AWS 提供的独特价值，我们的业务规模和团队规模都在最近几年大幅增长。之所以能实现如此快速的增长，是因为我们总能尽快满足客户需求。考虑到这一快速增长以及整体的商业和宏观经济环境，我们必须集中精力明确重点领域，并为其分配资源。所谓重点领域，指的是对客户最重要，最能影响我们业务发展的领域。在许多情况下，这意味着团队成员要改变他们的工作项目、计划或效力的团队；然而在其他情况下，也可能导致这些职位被裁撤。 我们的业务拥有坚实的基础和美好的前景，我们也对长期前景深信不疑。从安全功能到运营表现，在许多指标上，我们都是领先的云服务提供商。我们的重点是继续在对客户最重要的领域开展创新，帮助他们尽可能减少费用、快速创新并改变他们的组织。 我始终对未来抱有乐观态度。我们将把握机会，克服挑战，继续改变世界。 感谢大家， 亚当

以下是亚马逊人力资源负责人的备忘录全文：