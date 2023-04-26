AI 聊天机器人被用来撰写亚马逊商品虚假评价，网购信任危机加剧

IT之家 4 月 26 日消息，亚马逊是全球最大的电商平台之一，每天有数以亿计的消费者在其网站上浏览和购买各种商品。然而，近日有媒体发现，亚马逊上部分商品的评价竟然是由人工智能机器人编写的，这让网购者感到震惊和不安。

据美国财经媒体 CNBC 报道，一些亚马逊商品的评价中出现了“作为一个人工智能语言模型”这样的奇怪开头，这是一个常见的人工智能聊天机器人 ChatGPT 生成的回答。这些评价通常对商品进行了一些简单和笼统的描述，没有反映出真实的使用体验和感受。

这些评价大多来自亚马逊的 Vine 计划，该计划于 2007 年启动，旨在“选择最有洞察力的评测者”来免费获得商品并提供真实意见。这些评测者通常会被标记为“亚马逊 Vine 评论”或“Vine 之声”。

假评价一直是困扰亚马逊和其他在线市场的一个大问题，许多公司都采用了人工审核和自动化工具来打击它们。亚马逊也曾起诉过一些提供假评价服务的中介，并呼吁社交媒体平台如 Meta 等帮助清除假评价，因为它们可以在 Facebook 群组和 Telegram 聊天中买卖。

人工智能机器人如 ChatGPT 等可能会让制造假评价变得更容易。亚马逊上的第三方卖家已经使用这个工具来帮助编写商品列表和吸引人的标题，以及营销文案。IT之家注意到，甚至有一些作者使用 ChatGPT 来写电子书，并在亚马逊的 Kindle 商店出版。

对于消费者来说，如何辨别真假评价是一个难题。一般来说，可以从以下几个方面入手：查看评论者的资料和历史记录，看看他们是否有大量相似或重复的评论；注意评论中是否有过多的广告语或夸张之词；比较不同评论之间是否有矛盾或不一致之处；参考其他来源的信息，如专业媒体或权威机构等。

亚马逊表示，他们禁止任何形式的评价滥用，包括提供礼品卡等激励来写好评。该公司将对违反这些政策的用户进行暂停或封禁账户处理。“我们希望亚马逊的客户能够放心购物，知道他们看到的评价是真实和可信的。”一位发言人在声明中说。