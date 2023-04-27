英特尔 GPU 部门新老大 Deepak Patil 上任：微软 Azure 缔造者之一，发力锐炫显卡业务

IT之家 4 月 27 日消息，英特尔首席架构师 Raja Koduri 于今年 3 月宣布离职后，该公司 GPU 部门迎来新主管 Deepak Patil。
Koduri 是 AMD 和苹果公司的资深员工，于五年前加入英特尔，负责加速计算系统和图形（AXG）业务，也包括我们熟知的锐炫显卡。今年 3 月，Koduri 宣布离职并成立 AI 初创公司。
新上任的 Deepak Patil 此前是英特尔数据中心和人工智能的首席技术官，我们可以期待一下他上任之后对显卡业务的更多规划。
IT之家附英特尔官方公告：
英特尔将提供具有竞争力的加速计算产品，Deepak Patil 将担任加速计算系统和图形（AXG）组的 CVP 和总经理。
Deepak 最近担任 DCAI 首席技术和战略官一职。他曾在高科技行业担任高级工程领导职务，包括作为微软 Azure 的创始成员、领导戴尔的 APEX 即服务业务，他了解软件和开放生态系统在支持应用开发者和服务提供商方面发挥的重要作用，将创新解决方案大规模推向市场。
他丰富的系统、软件和服务经验建立在 AXG 深厚的芯片和图形架构以及工程专业知识的基础上，以加速英特尔在 AI、HPC 和客户端图形市场的地位的增长。
此外，Jeff McVeigh 将重新领导 Super Compute Group，同时帮助 Deepak 担任新职务。