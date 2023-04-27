英特尔 GPU 部门新老大 Deepak Patil 上任：微软 Azure 缔造者之一，发力锐炫显卡业务

IT之家 4 月 27 日消息，英特尔首席架构师 Raja Koduri 于今年 3 月宣布离职后，该公司 GPU 部门迎来新主管 Deepak Patil。

▲ Deepak Patil

Koduri 是 AMD 和苹果公司的资深员工，于五年前加入英特尔，负责加速计算系统和图形（AXG）业务，也包括我们熟知的锐炫显卡。今年 3 月，Koduri 宣布离职并成立 AI 初创公司。

▲ 前英特尔首席架构师 Raja Koduri

新上任的 Deepak Patil 此前是英特尔数据中心和人工智能的首席技术官，我们可以期待一下他上任之后对显卡业务的更多规划。

IT之家附英特尔官方公告：