首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手机

第 1 季度中国智能手机销售额同比下降 5%：苹果第一、华为增长 41%

2023/4/27 10:29:40 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 4 月 27 日消息，继 Canalys 之后另一家市场调查机构 Counterpoint Research 公布了 2023 年第 1 季度中国智能手机报告，销售额同比下降 5%，环比增长 10%。

IT之家附报告主要内容如下：

  • 中国智能手机销售额在 2023 年第 1 季度同比下降 5%，创下自 2014 年以来新低。

  • 由于 COVID-19 疫情影响降低，第 1 季度销售额环比增长了 10%

  • 苹果 iPhone 本季度占比达到了 19.9%，是自 2014 年以来占比最高的季度，销售额创下 2015 年以来新高。

  • 助推苹果手机销售额的主要原因是部分零售渠道 iPhone 降价 600-800 元，以及部分电商平台补贴 800 元。

  • 一加公司增幅最大，随着 OnePlus 11 和 OnePlus Ace 2 和 Ace 2V 的频繁推出，销售额增长了 227%。

  • 华为智能手机销售额增长 41%。中端的 nova 10 系列和高端的 Mate 50 系列虽然仍然不支持 5G，但依然受到消费者青睐。

完整报告可以访问：《China Smartphone Sales Fall 5% YoY in Q1 2023; Apple on Top With Highest Sales Share

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：苹果

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用