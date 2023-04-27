第 1 季度中国智能手机销售额同比下降 5%：苹果第一、华为增长 41%

IT之家 4 月 27 日消息，继 Canalys 之后另一家市场调查机构 Counterpoint Research 公布了 2023 年第 1 季度中国智能手机报告，销售额同比下降 5%，环比增长 10%。
IT之家附报告主要内容如下：
中国智能手机销售额在 2023 年第 1 季度同比下降 5%，创下自 2014 年以来新低。
由于 COVID-19 疫情影响降低，第 1 季度销售额环比增长了 10%。
苹果 iPhone 本季度占比达到了 19.9%，是自 2014 年以来占比最高的季度，销售额创下 2015 年以来新高。
助推苹果手机销售额的主要原因是部分零售渠道 iPhone 降价 600-800 元，以及部分电商平台补贴 800 元。
一加公司增幅最大，随着 OnePlus 11 和 OnePlus Ace 2 和 Ace 2V 的频繁推出，销售额增长了 227%。
华为智能手机销售额增长 41%。中端的 nova 10 系列和高端的 Mate 50 系列虽然仍然不支持 5G，但依然受到消费者青睐。
完整报告可以访问：《China Smartphone Sales Fall 5% YoY in Q1 2023; Apple on Top With Highest Sales Share》