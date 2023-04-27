Take-Two 将于 5 月 17 日举行投资者会议，消息称会公布《GTA6》

IT之家 4 月 27 日消息，《GTA6》是许多玩家期待已久的游戏，关于这款游戏的传闻不绝于耳。最新的消息显示，我们可能即将迎来《GTA6》的正式公布。

据 Gamerficial 报道，Rockstar Games 的母公司 Take-Two Interactive 将于 2023 年 5 月 17 日举行投资者会议，届时可能会公布 GTA 6 的相关信息，这一消息得到了多位业内人士和爆料人的证实。有传言称，这是因为 GTA 6 被泄露了，所以不得不提前公布。知名玩家 Tez2 也透露，《GTAOL》夏季 DLC 中可能暗藏《GTA6》的预告。

上周，油管主 HipHopGamer 也晒出与 Take-Two CEO Strauss Zelnick 合影，他激动地表示：“《GTA6》太令人兴奋。我爱 R 星，提前感谢！《GTA6》将永远值得铭记。”

不过IT之家需要指出，这些都只是猜测，并没有任何官方的证实。尽管如此，这些传闻还是引起了游戏界的广泛关注。毕竟，距离上一部主线作品已经过去了近十年，现在似乎是公布《GTA6》的最佳时机。虽然有人预测《GTA6》的发售日期在 2024 年底到 2025 年之间，但这些都没有定论。不过，仅仅是能够了解到这款备受期待的游戏的更多细节，就已经让粉丝们激动不已了。

《GTA》系列是游戏史上最畅销的作品之一，自从 2013 年推出 《GTA 5》 以来，已经卖出了 2.3 亿份。