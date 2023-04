华为李小龙回应 P60 Pro 充电器只能 USB-A / C 二选一使用：物理防呆，减少学习成本

IT之家 4 月 27 日消息,近日,华为 P60 Pro 手机包装盒内标配的 88W 充电器在网上引发争议,该充电器采用了 USB-A / USB-C 二选一连接器设计,无法同时使用。

对此,华为终端 BG CTO 李小龙进行了回应,他表示自己就是这个设计方案的“始作俑者”,为了防止用户插了线却没有输出电压导致没有充上电或误以为充电器故障,采用了物理干涉的方式让用户同时只能插入一根充电线,这样的设计也减少了用户的学习成本。

李小龙还称,也有用户问为什么不能设计为两路同时能输出,如果设计为两路同时输出,需要增加一路电源转换电路,需要占用的空间很大,必须增加充电器的尺寸,和紧凑设计的初衷违背。设计为二选一,只需要增加协议控制和通断控制电路,增加的尺寸可以忽略。

IT之家附李小龙回应全文:

最近华为手机 P60 Pro 包装盒内标配的 88W 充电器(下图中间)采用了 USB-A / USB-C 二选一连接器引起了一些争议。我就是这个设计方案的始作俑者,我来给大家讲一讲为什么要这么设计。

我们最早采用这个设计方案的是 66W 多口充电器(下图左上),最初的设计规格是总功率 66W 双口灵活分配,但在选择 A+C 或 C+C 还是 A+A 上产生了争议。因为无论选择哪一种方案都会导致一部分用户无法使用。笔记本电脑必须使用 C 口,因为只有 C 口才能支持 PC 上通用的 PD 充电协议,部分小家电产品虽然支持 Type-C 输入,但因为设计缺陷必须使用 A 转 C 的线才能供电,还有一些手表充电线必须使用 A 口。最终采用了我提议的 A、C 二选一加 A 口方案。A、C 二选一同一时间只有一个口能输出电压,为了防止用户插了线却没有输出电压导致没有充上电或误以为充电器故障,采用了物理干涉的方式让用户同时只能插入一根充电线,这样的设计也减少了用户的学习成本。这中间也有人提出了用滑块挡板来实现二选一被我否决了,因为滑动挡板需要用户凭空增加一个动作,增加了使用不便。

当前的二选一方案是对用户最友好的设计方案。现在我们有了更多的充电器采用了这样的设计,比如刚刚发布的 88W 多口车充(下图右下),用户可以用这个车充同时给电脑和行车记录仪供电,或者手机和行车记录仪,或者电脑和手机,或者两台手机。在最小的尺寸下实现了最大的灵活性。

以下为防杠环节:

也有用户问为什么不能设计为两路同时能输出,如果设计为两路同时输出,需要增加一路电源转换电路,需要占用的空间很大,必须增加充电器的尺寸,和我们紧凑设计的初衷违背。设计为二选一,只需要增加协议控制和通断控制电路,增加的尺寸可以忽略。

我们的 66W 多口充电器上市已经有两年,到现在市面上还没有出现体积比这款更小巧的相同功率等级的双口充电器吧?