华为李小龙回应 P60 Pro 充电器只能 USB-A / C 二选一使用：物理防呆，减少学习成本

IT之家 4 月 27 日消息，近日，华为 P60 Pro 手机包装盒内标配的 88W 充电器在网上引发争议，该充电器采用了 USB-A / USB-C 二选一连接器设计，无法同时使用。

对此，华为终端 BG CTO 李小龙进行了回应，他表示自己就是这个设计方案的“始作俑者”，为了防止用户插了线却没有输出电压导致没有充上电或误以为充电器故障，采用了物理干涉的方式让用户同时只能插入一根充电线，这样的设计也减少了用户的学习成本。

李小龙还称，也有用户问为什么不能设计为两路同时能输出，如果设计为两路同时输出，需要增加一路电源转换电路，需要占用的空间很大，必须增加充电器的尺寸，和紧凑设计的初衷违背。设计为二选一，只需要增加协议控制和通断控制电路，增加的尺寸可以忽略。

IT之家附李小龙回应全文：