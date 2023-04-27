《仙剑世界》首个实机演示公布，仙剑奇侠传 IP 首款开放世界手游

IT之家 4 月 27 日消息，CMGE 中手游今日公开了旗下国风幻想开放世界冒险 RPG《仙剑世界》游戏的首个实机演示 PV，该游戏现已开启招募，上线 iOS / 安卓 / PC 平台，6 月限量删档测试（仅 PC）。

从演示视频可以看到，《仙剑世界》的美术风格与《仙剑奇侠传七》较为接近，在场景上较为写实，人物建模与整体光照则偏卡通风格。

战斗方面，《仙剑世界》采用了目前开放世界多端游戏常见的单角色切换设计，玩家在战斗中可以随时切换角色，从而打出不同技能之间的连招。

该作玩法模式是单人 + 多人的结合模式，以单人区域主线及探索为主，单人探索部分为纯开放世界游戏设计，保留极具沉浸感的世界探索体验。多人区域的设计，更是让世界增添真实灵动，参与的合作副本亦会有一定的特殊产出。

《仙剑世界》的时间剧情线发生在仙剑 33 年，也就是《仙剑二》之后。当年一心只想做大侠的李逍遥，在历经重重磨难后已成为蜀山仙剑派掌门，肩负守护苍生之重任；林月如虽因九转回魂珠而再续命，身体却每况愈下；沈欺霜因师门责任，在恩师召唤下回到峨眉山肩负起仙霞派；王小虎仍继续独自寻找苏媚不言放弃…… 地劫动荡，玩家将以少侠的身份从初出茅庐逐步走入影响世界的“传说”事件，并随着探索的推进邂逅历代主角，见证此间侠客在对抗命运后的成长。

据介绍，《仙剑世界》以“万物有灵”的设定作为大世界底层基础，构筑了一个精怪与人类共存的东方幻想世界。灵气加持下，特定精怪被赋予了专属技能或者 BUFF，玩家需要借助“精怪”的帮助，完成剧情推进、大世界探索甚至是花式的解谜等玩法。

《仙剑世界》中，御剑飞行是最重要的行动方式。游戏以古华夏地图为基础，设计了 384 平方公里无缝大世界。玩家还可参加御剑竞速等比赛。

IT之家发现，《仙剑世界》虽然是仙剑 IP 游戏，但并非软星科技开发，而是中手游旗下的满天星工作室制作。这也是中手游收购《仙剑奇侠传》国内版权后推出的首款游戏。

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