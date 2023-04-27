米哈游新作《崩坏：星穹铁道》全网下载量破 2000 万

IT之家 4 月 27 日消息，《崩坏：星穹铁道》官方微博今日发文宣布，《崩坏：星穹铁道》全网下载量正式突破 2000 万，并同时登顶多个国家及地区游戏畅销榜。

为了庆祝这一成就，《崩坏：星穹铁道》将于 04 月 30 日的启程庆典当天为玩家赠送「星轨专票 * 10」。

官方介绍称，作为一款由米哈游发行的全新 3D 回合制策略 RPG 游戏，《崩坏：星穹铁道》继承了经典的崩坏 IP，拥有庞大的崩坏系列世界观，精致的美术动画设计，带来全新的剧情故事体验。

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IT之家附《崩坏：星穹铁道》游戏简介：

这片银河中有名为「星神」的存在，祂们造就现实，抹消星辰，在无数「世界」中留下祂们的痕迹。你 —— 一名特殊的旅客，将与继承「开拓」意志的同伴一起，乘坐星穹列车穿越银河，沿着某位「星神」曾经所行之途前进。你将由此探索新的文明，结识新的伙伴，在无数光怪陆离的「世界」与「世界」之间展开新的冒险。所有你想知道的，都将在群星中找到答案。那么，准备好开始这段「开拓」之旅了吗？