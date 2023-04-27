5 月起，“种草笔记”附购物链接必须要标明“广告”

IT之家 4 月 27 日消息，据澎湃新闻报道，4 月 27 日上午，上海市市场监督管理局局长倪俊南做客“2023 上海民生访谈”节目，解答市民关注的问题。

倪俊南在直播中指出，现在，广告和信息的边界是越来越模糊，有些商业广告具有迷惑性、隐蔽性，消费者比较难辨别。今年 5 月 1 日，即将实施的《互联网广告管理办法》里明确提出了“互联网广告应当具有可识别性，能够让消费者辨明其为广告”。比如“种草笔记”，这种通过知识介绍、体验分享、消费测评等形式推销商品或者服务的广告，附加购物链接的，就必须要显著标明“广告”。

倪俊南还称，如果遇到以“体验分享”“消费测评”等形式推销医药类产品服务的，很可能违反了“医药产品服务广告不得代言和不得使用患者名义证明”的法律规定，消费者不要轻信。

据IT之家此前报道，我国《互联网广告管理办法》（下称《办法》）将于 5 月 1 日起实施，主要规定了以下内容：