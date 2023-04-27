我国非化石能源发电装机容量占比首次超过 50%，是美国的近 3 倍

IT之家 4 月 27 日消息，据财联社从首届电力行业科技创新大会上了解到，至一季度末，我国非化石能源发电装机容量占比达到 50.5%，标志着电力行业“双碳”工作取得重要进展。

报道称，截至 3 月底，我国发电装机容量达 26.2 亿千瓦，位居世界第一。其中，非化石能源发电装机容量 13.3 亿千瓦，同比增长 15.9%，占总装机容量比重首次超过 50%，达 50.5%，接近美国非化石能源发电装机容量的 3 倍。这些非化石能源中，并网太阳能发电 4.3 亿千瓦、并网风电 3.76 亿千瓦、水电等其他非化石能源 5.24 亿千瓦。风电、光伏、水电发电装机容量均居世界首位。同时，一季度非化石能源的发电量也不断提升，同比增长 8.9%，占总发电量比重达 33.6%，同比提高 1.6 个百分点。

IT之家注意到，国家能源局近日发布的《2023 年能源工作指导意见》提出，今年非化石能源发电装机占比提高到 51.9% 左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到 15.3%。根据《指导意见》，今年将大力发展风电太阳能发电。《指导意见》还提到，要坚持把能源保供稳价放在首位。截至 2022 年底，全国全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量 12.7 亿千瓦，约占总发电装机的 49.6%。