泰尔智能终端青少年保护认证专属标识推出：寓意解放网瘾儿童，可贴在产品包装上

IT之家 4 月 27 日消息，据泰尔终端实验室消息，2022 年 9 月初由泰尔终端实验室和泰尔认证中心联合开发的针对青少年保护的认证服务正式启动。为进一步明确项目定位，凸显认证价值，保护儿童青少年的身心健康，现启动全新的移动终端儿童青少年保护功能专属认证标志（以下简称：认证标志）。

该标识是由泰尔终端实验室、TAF（电信终端产业协会）、泰尔认证中心联合发布。2023 年 4 月 20 日起，通过青少年保护认证的产品除获得认证证书外，企业可以在产品包装或产品上贴上“认证标志”。

泰尔终端实验室表示，认证标志整体外形是一面六角盾牌，寓意对儿童青少年的保护功能。立体轮廓是一个开放式的空间，寓意把沉迷于网络的儿童青少年彻底解放出来，还他们一个自由健康的天空。认证标志的内环由浅色的终端元素链接而成，包括屏幕、耳机、手机、鼠标、手柄和网络等元素，代表与儿童青少年身心健康关联密切的终端元素。中心位置是一个舞动的儿童形象，其欢快雀跃的姿态表达了脱离网瘾后积极阳光的精神状态。

泰尔认证中心同步设计了新的证书模板。即日起，所有新申请获证和已经获证的产品，包括但不限于移动终端、平板电脑、学习机、电话手表等均可以使用新的认证标志，所有已获证的组织均可免费更换新版认证证书。

IT之家注：中国泰尔实验室（China Telecommunication Technology Labs）始于 1981 年 9 月 21 日，其前身是中国电话参考当量检测中心，由原国家标准总局和原中华人民共和国邮电部经（1981）邮科字 957 号文联合批准成立。2000 年 1 月 20 日由原国家质量技术监督局和中华人民共和国信息产业部联合批准，同意将中国电话参考当量检测中心更名为中国泰尔实验室（质技监局认函【2000】15 号文）。