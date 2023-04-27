三星 SDI 2023 年 Q1 营收 5.35 万亿韩元，同比增长 32.2% 环比下滑 10.2%

4 月 27 日消息，据外媒报道，在 LG 新能源发布一季度的财报之后，韩国另一大电池制造商三星 SDI 也发布了财报，在电动汽车电池需求大增的推动下，他们的营收和利润同比也均有明显增加。

财报显示，三星 SDI 在一季度营收 5.35 万亿韩元（IT之家备注：当前约 277.13 亿元人民币），高于上一季度的 4.05 万亿，同比增长 32.2%；但不及上一季度的 5.966 万亿，环比下滑 10.2%。

在一季度，三星 SDI 的营业利润为 3754 亿韩元（当前约 19.45 亿元人民币），同比增长 16.5%，但环比下滑 23.5%，他们在去年一季度的营业利润为 3223 亿韩元，上一季度则是 4908 亿韩元。

同营收和营业利润一样，三星 SDI 一季度的净利润也是同比增长，环比下滑。4645 亿韩元（当前约 24.06 亿元人民币）的净利润，较去年同期增长 28.1%，但较上一季度的 6292 亿韩元下滑明显。

虽然三星 SDI 的营收已连续 3 个季度超过 5 万亿韩元（当前约 259 亿元人民币），营业利润、净利润在一季度同比也有明显增加，但与 LG 新能源一季度的业绩相比，他们还是有差距。

LG 新能源周三发布的财报显示，他们在今年一季度营收 8.747 万亿韩元（当前约 453.09 亿元人民币），同比增长 101.4%，环比也增长 2.5%，并未下滑；营业利润 6330 亿韩元（当前约 32.79 亿元人民币），同比增长 144.6%，环比增长 166.7%。