三星 SDI 和通用汽车将在美国建设电池工厂，投资超 30 亿美元

4 月 26 日消息，据外媒报道，在 SK 集团旗下的电池制造商 SK On 宣布将与现代汽车集团在美国建设合资的电动汽车电池工厂之后，韩国的另一大电池厂商三星 SDI，也宣布将在美国建设一座合资的电动汽车电池工厂。

三星 SDI 已经在官网，宣布了他们计划在美国建设合资电池工厂的消息，不过并不是与韩国的汽车厂商，而是同通用汽车合资建厂，两家公司已就在美国建设合资的电池工厂达成一致。

从三星 SDI 在官网公布的消息来看，他们与通用汽车计划在美国建设的合资电池工厂，投资将超过 30 亿美元（IT之家备注：当前约 207.9 亿元人民币），规划年产能 30GWh，目标是 2026 年开始大规模生产。

对于与通用汽车在美国建设合资电池工厂，三星 SDI 的 CEO Yoon-ho Choi，表示他们很高兴与通用汽车为在美国电动汽车市场建立长久合作关系而迈出重要的一步，他们将尽最大努力，生产具有最高安全和质量水平的电池，帮助通用汽车巩固在电动汽车市场的地位。

在建设合资的电池工厂方面，通用汽车董事长兼 CEO 玛丽・芭拉表示，他们的电动汽车供应链战略侧重于可扩展性、弹性、可持续性和成本竞争力，与三星 SDI 的合作能帮助他们实现这些目标，两家公司共同打造的电池，将帮助他们将在北美的电动汽车年产能增加到 100 万辆以上。