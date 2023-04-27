沃尔沃 Q1 营收 960 亿瑞典克朗同比增长 29%，纯电动汽车销量增长 157%

IT之家 4 月 27 日消息，沃尔沃汽车今天报告称，2023 年第一季度营业利润（不包括合资企业和联营企业）增长 7% 至 63 亿瑞典克朗（IT之家注：约合 42.30 亿元人民币），息税前利润率为 6.6%。

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得益于 XC40 和 C40，沃尔沃汽车第一季度销量与去年同期相比增长了 10%，其中纯电动汽车销量增长了 157%。这一表现使纯电动汽车的份额达到 18%，而去年第一季度为 8%。这家车企将在未来几年推出更多纯电动汽车，每年至少推出一款，直至本世纪中期。

Q1 运营和财务业绩

沃尔沃前三个月的营收与去年同期相比增长了 29%，达到 960 亿瑞典克朗（约合 644.54 亿元人民币），而且本季度零售额与 2022 年同期相比实现了两位数的增长。

第一季度收入为 957 亿瑞典克朗（2022 年第一季度为 743 亿瑞典克朗）

第一季度营业收入为 51 亿瑞典克朗（2022 年第一季度为 60 亿瑞典克朗）

第一季度营业收入（不包括合资企业和联营企业）为 63 亿瑞典克朗（2022 年第一季度为 59 亿瑞典克朗）

第一季度息税前利润率为 5.3%（2022 年第一季度为 8.1%）

第一季度息税前利润率（不包括合资企业和联营企业）为 6.6%（2022 年第一季度为 7.9%）

第一季度每股基本收益为 1.21 瑞典克朗（2022 年第一季度为 1.29 瑞典克朗）

第一季度纯电动汽车销量份额为 18%（2022 年第一季度为 8%）

沃尔沃称，尽管原材料价格仍处于高位，但息税前利润仍实现了增长。第一季度的息税前利润（不包括合资企业和联营企业）比去年同期增长 7%，达到 63 亿瑞典克朗。

展望未来，沃尔沃表示 2023 年将是该公司持续转型的又一个关键年，他们将会在几个月后向世界推出一款全新的纯电小型 SUV，并带来具有竞争力的定价。凭借新车与 EX90 ，沃尔沃汽车将覆盖高端电动汽车市场以及入门级高端市场。