三星高管称正推动 Exynos 芯片回归 Galaxy 旗舰手机

IT之家 4 月 27 日消息，三星 System LSI 执行副总裁 Kwon Hyuk-man 在财报会议上表示：“我们正推动 Exynos 回归 Galaxy 系列旗舰手机”。

三星电子今天公布了 2023 年第 1 季度营收报告，在财报电话会议上 Kwon Hyuk-man 表示：“3nm 晶圆代工业务已为客户试产芯片，2nm 工艺目前正在研发中，目标是 2025 年实现量产”。

三星电子在会上回答有关明年发布的 Galaxy S24 系列是否搭载 Exynos 的问题时，表示：“MX 事业部是面向消费者的一个重要部门，会向 Galaxy 手机供应芯片，满足所有细分市场的需求。我们也在努力起来再战（re-entry）”。

Kwon Hyuk-man 继续表示：“随着移动市场的增长放缓，我们需要为此做好准备。我们的短期战略，是加强移动 SoC 的竞争力，并逐渐扩展到电动汽车 SoC 等非移动领域”。

IT之家查询近期相关爆料，Exynos 2400 在 Geekbench 5 上的单核平均得分为 1530，多核平均得分为 6210；作为对比，骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 单核成绩为 1556，多核成绩为 4987。

相关阅读：

《三星 Exynos 2400 芯片规格曝光：十核 CPU、Xclipse 940 GPU》

《消息称三星 Galaxy S24 基础款手机有 Exynos 2400 和骁龙 8 Gen 3 for Galaxy 两种处理器》