北京通报 / 下架共 10 款问题 App：融 360、指南针股票等

IT之家 4 月 27 日消息，IT之家从北京市通信管理局获悉，近期，该局通过抽测发现本市部分 App 存在“违反必要原则收集个人信息”“未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围”等侵害用户权益问题。截至目前，尚有 7 款 App 未整改或整改不到位，现予以公开通报：

融 360：4.3.8 版本（腾讯应用宝）

指南针股票：7.9.3 版本（小米应用商城）

现金借款：2.12.6 版本（vivo 手机助手）

宜人贷借款：6.4.1 版本（百度手机助手）

大家保险：2.5.6 版本（百度手机助手）

好享借 2.8：版本（vivo 手机助手）

蜗牛保险经纪：6.0.1 版本（腾讯应用宝）

2023 年 4 月 3 日，该局通报本市部分存在侵害用户权益行为的 App 并要求整改。截至目前，仍有 3 款 App 未整改或整改不到位，现予以下架处置：

健康乐：8.4.2 版本（vivo 手机助手）

共同照护：2.0.9 版本（vivo 手机助手）

明医智：3.4.9 版本（vivo 手机助手）

北京市通信管理局表示，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《网络产品安全漏洞管理规定》等法律法规，按照工业和信息化部工作部署要求，北京市通信管理局持续开展 App 隐私合规和网络数据安全专项整治。