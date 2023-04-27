索尼 Xperia 新品全球发布会定档 5 月 11 日，旗舰手机 Xperia 1/5 V 将至

IT之家 4 月 27 日消息，索尼 Xperia 新品全球发布会官宣将于北京时间 5 月 11 日 12 点举行，本次发布会的口号为“新‘1’代，更期待”，预计将推出 Xperia 1 V 和 Xperia 5 V 智能手机。

目前新机的产品参数已经曝光，IT之家据此前爆料汇总，索尼 Xperia 1 V 采用了与上代相似的设计，配备 6.5 英寸的直屏，后置三摄像头，分别为 12 MP 主摄像头 + 48 MP 广角摄像头 + 12 MP 长焦摄像头。电池预计为 5000mAh，处理器预计为高通骁龙 8 Gen 2，内存预计为 16GB。

此外，这款手机依旧配备了 3.5mm 耳机接口和实体快门按钮。

博主 @ZACKBUKS 放出了号称是索尼 Xperia 1 V 手机的 CAD 渲染图，该机的尺寸为 164.68*70.89*8.54mm（IT之家注：厚度包含摄像头部分，上一代长 165 mm、宽 71mm），后置竖向三摄开孔。

这一尺寸数据与 Onleaks 爆料的 161.0*69.3*8.5mm 并不相同，ZACKBUKS 表示 Onleaks 数据有误，也就是说新一代尺寸基本不变。

索尼 Xperia 5 V 已通过国内 3C 认证，支持 33W 快充，但不带电源适配器销售。该机已出现在 Geekbench 跑分数据库中，搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，可选 16GB、12GB 内存版本。

此外，消息称索尼 Xperia 1 V 和 Xperia 5 V 将率先支持蓝牙 LE Audio 和 LC3。