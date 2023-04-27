康宁 2023 年第一季度 GAAP 销售额 32 亿美元下降 7%，将发力折叠屏设备玻璃生产

IT之家 4 月 27 日消息，康宁公司于 4 月 26 日公布了 2023 年第一季度财务业绩，并对 2023 年第二季度做出展望。IT之家汇总重要数据如下：

第一季度 GAAP 销售额为 32 亿美元（当前约 221.76 亿元人民币），核心销售额为 34 亿美元。GAAP 和核心销售额均环比下降 7%。

第一季度 GAAP 每股收益为 0.20 美元，核心每股收益为 0.41 美元。上季度核心每股收益为 0. 47 美元。

尽管销售额较低，但受到价格和生产效率改善举措的推动，康宁公司的核心毛利率和核心运营利润率仍较上季度环比各增长了 160 和 150 个基点，分别达到 35.2% 和 15.5%。

受到现金流的正常周期性和较低销售额的影响，公司第一季度自由现金流为 -3.83 亿美元。

康宁公司管理层预计第二季度销售额、每股收益和自由现金流将实现环比增长。核心销售额预计在 34 亿美元至 36 亿美元之间，核心每股收益在 0.42 美元至 0.49 美元之间。

▲ 康宁大猩猩玻璃

康宁执行副总裁兼首席财务官 Ed Schlesinger 表示：“第一季度我们实现了 34 亿美元的核心销售额和 0.41 美元的核心每股收益，毛利率为 35.2%，运营利润率为 15.5%，与 2022 年第四季度相比取得了重要的改进。在利润改善措施和显示科技业务持续复苏的推动下，我们预计公司第二季度的销售额、利润率和现金收入将实现增长。”

手机盖板玻璃方面，康宁表示将继续致力于提高用于可弯曲设备盖板玻璃的性能和规模生产。