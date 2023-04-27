跌不起了：经销商称收到美光通知，存储产品 5 月起不再接受更低价格

IT之家 4 月 27 日消息，随着全球存储产品价格不断下滑，三星电子、SK 海力士、美光均交出了史上最差的财报表现，并纷纷宣布减产。

据 Digitimes 报道，市场传出消息，美光近日已告知经销商，DRAM 及 NAND Flash 闪存将从 5 月起不再接受更低价格，也就是说，美光认为现阶段的价格已经是最低行情，希望现货价从第二季度回稳，然而下游市场的实际需求能否支撑仍有待考验。

报道称，美光从 2022 年第四季度积极启动减产措施，尽管截止 2023 年 2 月底的第二财季库存周转天数仍在上升，但近期美光对市场报价渐趋稳定，下游模组从业者也传出风声，存储厂计划 6 月起推动报价上涨，不过业界普遍仍保持观望心态。

经销商从业者指出，近日正式收到美光消费零组件相关部门的通知，从 5 月起 DRAM 及 NAND Flash 将不接受低于现阶段行情的询价，意味着美光将不再跟进跌价的要求。美光则表示对于市场传闻不予回应。

值得注意的是，IT之家查询到日前也有消息传出三星通知经销代理商，未来将不再提供低于目前的价格销售，原厂相继对市场价格打底的动作明显，虽然该策略是针对现货价格，但预计价格止稳的策略将逐步拓展至合约市场。

业界认为，三星日前转变态度宣布减产，反映出原厂不堪持续损失的巨大压力，虽然下游系统从业者的库存水位逐步降低，但市场气氛并未回到正常供货的步调，在第三季度传统旺季供货启动前，上游原厂将力挽狂澜避免降价赔售的状况进一步恶化。

美光认为，库存周转天数在第二财季达到最高峰，预期营收逐季成长的走势即将到来，此看法与 SK 海力士认为营收在第一季度触底，第二季度起出现反弹的看法一致。