TechInsights：智能恒温器热度不减，到 2027 年全球销量将近 6500 万台年复合增长率达 11.8%

IT之家 4 月 27 日消息，TechInsights 研究报告显示，随着能源价格的飙升和全球对可持续发展的追求，智能恒温器在过去 12 个月里成为人们关注的焦点。传统的恒温器可以对加热和冷却时间表进行编程，而智能恒温器除了一系列其他功能外，还可以通过智能手机应用程序进行远程监控和操控。

智能恒温器市场：竞争格局和定位

销售智能家居产品的公司与拥有成熟供暖和制冷解决方案的公司的竞争尤为激烈。谷歌 Nest、ecobee 和 Tadoº 的产品包括占用感测、学习能力和预测性维护等特性和功能。相比之下， Carrier、Trane 和 Emerson 等知名恒温器品牌的智能恒温器的价值主张是 —— 它们是家庭中整个供暖和制冷系统的控制面板，并作为系统的一部分出售，而不是单独出售。在低端市场，亚马逊和 Wyze 正在以与传统 (非智能) 恒温器相似的价格点开拓低成本市场。这些低成本的选择有可能推动对价格敏感的消费者更广泛地采用。

市场的竞争也分为两个不同的渠道，直接面向消费者的零售市场和企业对企业对消费者 (B2B2C) 的专业安装市场。智能恒温器品牌在解决这些渠道方面的能力明显不同。

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TechInsights 估计，全球每 20 个家庭中就有一个拥有智能恒温器，因此该产品在宽带家庭中的渗透率相对较低，北美和西欧是主要市场。TechInsight 智能家居战略服务估计，智能恒温器的销售将稳定而强劲地增长，从 2022 年到 2027 年，智能恒温器的年复合增长率将达到 11.8%，接近 6500 万台。