网信办等三部门：今年年底 IPv6 活跃用户数达 7.5 亿，移动网络 IPv6 流量占比 55%

IT之家 4 月 27 日消息，IPv6 是国际标准化组织 IETF（互联网工程任务组）制定的下一代互联网协议版本，不仅能够提供海量的地址资源，还将为网络能力提升、技术创新、产业升级提供基础支撑，是全球公认的下一代互联网商业应用解决方案。
中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《深入推进 IPv6 规模部署和应用 2023 年工作安排》（以下简称“工作安排”）。
《工作安排》明确了 2023 年工作目标：到 2023 年末，IPv6 活跃用户数达到 7.5 亿，物联网 IPv6 连接数达到 3 亿，固定网络 IPv6 流量占比达到 15%，移动网络 IPv6 流量占比达到 55%。
工作目标还包括：网络、应用基础设施承载能力和服务质量均优于 IPv4，云平台和内容分发网络 IPv6 服务覆盖范围持续拓展。新出厂家庭无线路由器、家庭智能组网产品、机顶盒等支持 IPv6，并默认开启 IPv6 地址分配功能。
此外，《工作安排》还要求县级以上政府门户网站全面支持 IPv6，国内主要商业网站及移动互联网应用 IPv6 支持率达到 90%，应用分发平台上架应用支持 IPv6 的数量明显提升。“IPv6+”创新生态和标准体系更加完善，IPv6 网络安全防护能力不断巩固。
据IT之家所知，《工作安排》部署了十一个方面重点任务，包括：
一是强化网络承载能力。包括增强 IPv6 网络性能及互联互通能力、积极探索 IPv6 单栈部署、推动 SRv6 技术现网部署、加快广电网络 IPv6 改造、提升教科网网络性能和承载能力、加快园区网络 IPv6 升级改造。
二是提升终端支持能力。包括完善智慧家庭 IPv6 产业生态、加快推进物联网 IPv6 应用、提升家庭路由器 IPv6 支持能力专项行动。
三是优化应用设施性能。包括加强云平台 IPv6 推广应用、提升内容分发网络 IPv6 流量占比、强化数据中心 IPv6 支持能力。
四是强化监测评估。包括定期开展评测通报、提高地区和行业 IPv6 监测能力。
五是拓展行业融合应用。包括深化中央企业行业系统 IPv6 改造、提升金融机构 IPv6 支持能力和创新应用水平、推进农业农村信息化 IPv6 升级改造、深化社会信息化 IPv6 改造、推进交通数字化设施 IPv6 应用、深化水利行业 IPv6 部署应用、加大自然资源与生态环境信息化 IPv6 改造力度、推动应急管理业务系统和终端支持 IPv6、深化电力企业 IPv6 升级改造、推动 IPv6 在全媒体传播体系应用。
六是加快政务应用改造。包括提升政务服务平台和政务外网 IPv6 支持能力、拓展政府网站 IPv6 改造广度和深度、推进政务类应用 IPv6 改造。
七是深化商业应用部署。包括深化商业网站 IPv6 升级改造、移动应用程序（APP）IPv6 应用推广专项行动。
八是推进创新生态和标准体系建设。包括完善“IPv6+”技术产业生态体系、加强新型互联网体系结构创新研究、统筹推进 IPv6 标准制定与实施、积极参与下一代互联网国际标准制定。
九是强化安全保障。包括加快 IPv6 安全关键技术研发和应用、提升 IPv6 网络安全防护和监测预警能力、加强 IPv6 网络安全管理和监督检查。
十是强化试点示范。包括开展中期评估、加强指导支持。
十一是加大宣传推广力度。包括创新宣传形式和内容、丰富行业交流活动。