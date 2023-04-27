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网信办等三部门：今年年底 IPv6 活跃用户数达 7.5 亿，移动网络 IPv6 流量占比 55%

2023/4/27 17:53:03 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 27 日消息，IPv6 是国际标准化组织 IETF（互联网工程任务组）制定的下一代互联网协议版本，不仅能够提供海量的地址资源，还将为网络能力提升、技术创新、产业升级提供基础支撑，是全球公认的下一代互联网商业应用解决方案。

中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《深入推进 IPv6 规模部署和应用 2023 年工作安排》（以下简称“工作安排”）。

《工作安排》明确了 2023 年工作目标：到 2023 年末，IPv6 活跃用户数达到 7.5 亿，物联网 IPv6 连接数达到 3 亿，固定网络 IPv6 流量占比达到 15%，移动网络 IPv6 流量占比达到 55%。

工作目标还包括：网络、应用基础设施承载能力和服务质量均优于 IPv4，云平台和内容分发网络 IPv6 服务覆盖范围持续拓展。新出厂家庭无线路由器、家庭智能组网产品、机顶盒等支持 IPv6，并默认开启 IPv6 地址分配功能。

此外，《工作安排》还要求县级以上政府门户网站全面支持 IPv6，国内主要商业网站及移动互联网应用 IPv6 支持率达到 90%，应用分发平台上架应用支持 IPv6 的数量明显提升。“IPv6+”创新生态和标准体系更加完善，IPv6 网络安全防护能力不断巩固。

图源 Pixabay

据IT之家所知，《工作安排》部署了十一个方面重点任务，包括：

  • 一是强化网络承载能力。包括增强 IPv6 网络性能及互联互通能力、积极探索 IPv6 单栈部署、推动 SRv6 技术现网部署、加快广电网络 IPv6 改造、提升教科网网络性能和承载能力、加快园区网络 IPv6 升级改造。

  • 二是提升终端支持能力。包括完善智慧家庭 IPv6 产业生态、加快推进物联网 IPv6 应用、提升家庭路由器 IPv6 支持能力专项行动。

  • 三是优化应用设施性能。包括加强云平台 IPv6 推广应用、提升内容分发网络 IPv6 流量占比、强化数据中心 IPv6 支持能力。

  • 四是强化监测评估。包括定期开展评测通报、提高地区和行业 IPv6 监测能力。

  • 五是拓展行业融合应用。包括深化中央企业行业系统 IPv6 改造、提升金融机构 IPv6 支持能力和创新应用水平、推进农业农村信息化 IPv6 升级改造、深化社会信息化 IPv6 改造、推进交通数字化设施 IPv6 应用、深化水利行业 IPv6 部署应用、加大自然资源与生态环境信息化 IPv6 改造力度、推动应急管理业务系统和终端支持 IPv6、深化电力企业 IPv6 升级改造、推动 IPv6 在全媒体传播体系应用。

  • 六是加快政务应用改造。包括提升政务服务平台和政务外网 IPv6 支持能力、拓展政府网站 IPv6 改造广度和深度、推进政务类应用 IPv6 改造。

  • 七是深化商业应用部署。包括深化商业网站 IPv6 升级改造、移动应用程序（APP）IPv6 应用推广专项行动。

  • 八是推进创新生态和标准体系建设。包括完善“IPv6+”技术产业生态体系、加强新型互联网体系结构创新研究、统筹推进 IPv6 标准制定与实施、积极参与下一代互联网国际标准制定。

  • 九是强化安全保障。包括加快 IPv6 安全关键技术研发和应用、提升 IPv6 网络安全防护和监测预警能力、加强 IPv6 网络安全管理和监督检查。

  • 十是强化试点示范。包括开展中期评估、加强指导支持。

  • 十一是加大宣传推广力度。包括创新宣传形式和内容、丰富行业交流活动。

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关键词：IPV6

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