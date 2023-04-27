网信办等三部门：今年年底 IPv6 活跃用户数达 7.5 亿，移动网络 IPv6 流量占比 55%

IT之家 4 月 27 日消息，IPv6 是国际标准化组织 IETF（互联网工程任务组）制定的下一代互联网协议版本，不仅能够提供海量的地址资源，还将为网络能力提升、技术创新、产业升级提供基础支撑，是全球公认的下一代互联网商业应用解决方案。

中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《深入推进 IPv6 规模部署和应用 2023 年工作安排》（以下简称“工作安排”）。

《工作安排》明确了 2023 年工作目标：到 2023 年末，IPv6 活跃用户数达到 7.5 亿，物联网 IPv6 连接数达到 3 亿，固定网络 IPv6 流量占比达到 15%，移动网络 IPv6 流量占比达到 55%。

工作目标还包括：网络、应用基础设施承载能力和服务质量均优于 IPv4，云平台和内容分发网络 IPv6 服务覆盖范围持续拓展。新出厂家庭无线路由器、家庭智能组网产品、机顶盒等支持 IPv6，并默认开启 IPv6 地址分配功能。

此外，《工作安排》还要求县级以上政府门户网站全面支持 IPv6，国内主要商业网站及移动互联网应用 IPv6 支持率达到 90%，应用分发平台上架应用支持 IPv6 的数量明显提升。“IPv6+”创新生态和标准体系更加完善，IPv6 网络安全防护能力不断巩固。

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据IT之家所知，《工作安排》部署了十一个方面重点任务，包括：