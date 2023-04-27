富士 X Summit BKK 2023 官宣 5 月 24 日举行，预计将发布 X-S20 相机

IT之家 4 月 27 日消息，之前有消息称下一届 X Summit 会在 4 月举行，但后来又有消息称说推迟到了 5 月 24 日。

现在，富士胶片官方宣布：下一届“X Summit BKK 2023”与“FUJIKINA Bangkok 2023”分别将于 5 月 24 日、27 日在曼谷举行。虽然官方没有提到任何关于新品的内容，但结合之前的爆料来看可能会推出全新的富士 X-S20 相机等产品。

根据此前爆料信息，该相机将采用 X-T4、X-T3、X-S10 同款的 2600 万像素 BSI X-Trans IV 传感器。

这个消息可能会让不少IT之家的富士粉丝失望，拥有更高性价比的 X-S20 既没用上 X-H2 的背照式 4020 万像素“X-Trans CMOS 5 HR”传感器，也没能用上 X-H2s 的 2616 万像素堆栈式 “X-Trans CMOS 5 HS”传感器。

不过，X-S20 大概率会采用“X-Processor 5”处理器，其处理速度是当前型号的 2 倍，因此也能带来一些性能提升。另外，此前消息称富士 X-S20 相机将搭载 X-T4 同款 NP-W235 电池，相比 X-S10 电池容量更大，因此续航能力也将得以提升。