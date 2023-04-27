1199 元起，振华 Leadex VII 电源上市：通过 80PLUS 金牌和 Cybenetics 白金认证

IT之家 4 月 27 日消息，振华是世界四大电源厂之一，老 DIY 玩家肯定都听说过，振华电源的系列划分以及定位还是比较明确的，有 Leadex 系列、冰山金蝶系列等等。

今年 2 月，有IT之家网友发现振华 LEADEX VII 系列电源出现在了测试机构 Cybenetics 的官网上，这是振华首款 ATX3.0 电源。目前该系列电源已正式上市，京东商城显示为 1199 元起，提供十年保修。

振华 LEADEX VII 850W 为 1199 元

振华 LEADEX VII 1000W 为 1359 元

振华 LEADEX VII 1300W 为 1599 元 (暂未上市)

该系列电源尺寸为 150 x 150 x 86 mm，采用了全模组接口，支持 ATX3.0 和 PCIe 5.0 标准，提供了支持 600W 功率输出的原生 12VHPWR 接口，并通过了 80PLUS 金牌认证，以及 Cybenetics（115V＆230V）双重白金认证，转换率超过 90%。

此外，这款电源带有 140mm 的 FDB 轴承风扇、9 张大扇叶设计，支持一键双选择的双智能温控系统，而且负载低于 45% 时风扇就会自动停转，从而以零噪音运行。