Meta：中国厂商 2023 年一季度大打广告，提振了公司收入

4 月 27 日消息，美媒称，Meta 应该感谢中国商家给予的大量广告支持，他们提振了公司第一季度的营收。此前，Meta 连续三个季度营收下滑。

Meta 首席财务官 Susan Li 在财报电话会议上告诉分析师，中国广告商投入了大量资金，利用 Facebook 和 Instagram 在全球范围内的广泛覆盖面来获取新客户，为 Meta 公司带来了积极的销售增长。

这表明 2023 年中国的“拼经济”间接推动了 Meta 公司的业绩。

不过，Meta 公司第一季度营收同比仅增长了 3%，达到了 286.5 亿美元（IT之家备注：当前约 1985.44 亿元人民币），这表明数字广告市场仍然存在动荡。

Li 表示，自 2 月份以来，Meta 看到了需求有所增强，但她并不敢说今年的剩余时间会一帆风顺。她提到，欧盟监管机构继续实施严格的数据隐私法律和要求，对公司产生了影响。因此，公司预计今年将面临“不稳定的宏观环境”和“具有挑战性的监管环境”。

然而，Meta 在经历了一段困难时期后，能够扭转销售下滑的趋势，这一事实足以使投资者感到欣慰。

此外，投资者也非常关注 CEO 马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）的降本提效措施，自去年 11 月以来，Meta 已裁员 2.1 万人。

扎克伯格谈到了公司上周针对技术员工的最新一轮裁员，并提醒分析师公司将于 5 月份进行更多的裁员，这次裁员将波及业务团队。

不过，Li 也表示，在 5 月份之后，公司“将恢复招聘，我们预计 2024 年员工数将增长超过 1 到 2％。”

此外，扎克伯格并没有放缓在元宇宙上的开支计划。目前，公司旗下的 Reality Labs 部门正在建立元宇宙所需的 VR 和 AR 技术。该部门在第一季度的销售额为 3.39 亿美元，亏损接近 40 亿美元（当前约 277.2 亿元人民币）。

尽管 Meta 正在研发新的 AI 技术，以协助其广告和业务消息服务，但扎克伯格表示，元宇宙仍然是公司的核心重点。

“有人认为我们正在逐渐放弃对元宇宙的关注，但我想提前澄清，这是不准确的。”扎克伯格说道，“我们多年来一直关注着人工智能和元宇宙，而且我们会继续关注这两个领域。”

他补充道：“这两个领域也是相互关联的。”