魅族 18X 的 Flyme 10 内测招募将于 4 月 28 日开启，魅族 17 系列跳票

IT之家 4 月 27 日消息，Flyme10 已经随着魅族 20 系列的上市与大家见面，同时也在持续推进老机型的升级适配。目前，魅族 18 系列和魅族 18s 系列机型已于 4 月 10 日开启 Flyme 10 内测招募，相信很多用户都已经报名了。

魅族官方今日宣布，魅族 18X 的 Flyme 10 内测招募活动将于 4 月 28 日 11 点开启，而魅族 17 系列因为底层升级的工程量巨大，需要更多时间测试验证，无法在四月底前开启内测。暂时还不清楚魅族 17 系列是否会在 5 月开启内测，大家可关注IT之家后续报道。

Flyme 官方表示，想要参与 Flyme10 内测招募的机主，可通过下述方式进行报名：「设置 - 系统更新 - 公告栏 - Flyme 10 内测招募」。

此前魅族 20/20 PRO 已推送首次系统更新，系统界面新增解锁后桌面入场动画；首次下滑通知中心和控制中心增加触发区域引导；支持从通知中心空白处下滑呼出控制中心；Aicy 新增图片识取主体功能；新增音乐点播；隐私与安全新增加速度传感器权限控制；扫一扫拍摄身份证、银行卡支持添加自定义水印和手动校正图片，并可将信息保存至私密保险箱；QQ 音乐 Flyme 版新增适配状态栏歌词；另外还优化了相机拍照体验和成像效果。

Flyme 10 采用升级版 OneMind 10.0 超算 AI 引擎，Flyme 10 应用保活数最高 21 个，卡顿帧比例下降 78%；引入全新 Alive Design 理念，优先从自然中提取颜色进行图标重塑和应用焕新。