战术动作游戏《异形：坠入黑暗》在 Steam 开启预购，6 月 21 日上线

IT之家 4 月 27 日消息，由 Tindalos Interactive 、Focus Entertainment 与迪士尼 20 世纪 Studios 合作的即时战略俯视游戏《异形：坠入黑暗》（Aliens: Dark Descent）现已在 Steam 平台开启预售，Focus 还公布了一段预购宣传片。
本作是以《异形》系列世界观为基础，以小队为单位的单人战术动作游戏，游戏现已在 Steam 和 Epic 平台开启预购，Steam 国区定价 169 元，Epic 为 39.99 美元（IT之家备注：当前约 277 元人民币），6 月 21 日正式推出，登陆 PS5 / PS4 / XSX|S / XOne / PC 平台，支持中文。
在本作中，玩家将指挥一队坚强的殖民海军陆战队来阻止可怕的忘川月上的异形外星生物大爆发。带领你的士兵们进行实时战斗，对抗标志性的异形生物、来自贪得无厌的韦兰-尤塔尼公司的流氓特工以及《异形》系列中从未有过的众多新的可怕生物。
预购特惠
预购《异形：坠入黑暗》，即可获得忘川月侦察礼包，为你的小队获取独家黑色迷彩护甲套装，以及一只独特的猫咪同伴来活跃奥塔哥号的气氛。
关于这款游戏
在《异形：坠入黑暗》中，玩家将指挥一队坚强的殖民海军陆战队来阻止可怕的忘川月上的异形外星生物大爆发。带领你的士兵们进行实时战斗，对抗标志性的异形生物、来自贪得无厌的韦兰-尤塔尼公司的流氓特工以及《异形》系列中从未有过的众多新的可怕生物。
你为指挥官，他们就是你的武器。
潜入大型开放关卡，并与你的小队一起歼灭敌人。只需按一下按钮，即可直观地发送战略命令。要小心行事，因为你的敌人会在追杀你的同时调整他们的策略来适应你的行为，因为一旦死亡则无回头之路。打造独特的生存路径，发现捷径，创建安全区域，并在这一个关卡永远受你的行为所影响的持久世界中设置运动跟踪器。
使用一系列不同的职业自定义你的小队。升级你的士兵，并让他们拥有独特的能力和武器库、盔甲以及特技，在险恶的领土上执行高风险任务。发展你的基地，研究新技术并进一步改善你的小队。
明智地管理资源，并承担可控范围内的风险，智取人类史上最致命的生物。你和你的小队能及时阻止异形生物大爆发吗？
・在扣人心弦的原创《异形》故事中与标志性的异形生物对抗，从抱脸虫到异形虫、再到异形皇后等等，包括流氓人类突击队和本次《异形》剧情中独有的全新怪兽
・战略性地领导小队，改变小队战术，执行一个又一个的任务。仔细管理士兵们的身心健康和资源，避免永久性的团队损失和精神崩溃
・打造独特的生存路径。在这个持久的世界中，发现捷径，创建安全区域并设置运动跟踪器，在对抗这些怪物时占据优势
・组建和升级由 5 个初始海军陆战队职业类别组成的小队，拥有数十种专业、独特的能力和武器。