战术动作游戏《异形：坠入黑暗》在 Steam 开启预购，6 月 21 日上线

IT之家 4 月 27 日消息，由 Tindalos Interactive 、Focus Entertainment 与迪士尼 20 世纪 Studios 合作的即时战略俯视游戏《异形：坠入黑暗》（Aliens: Dark Descent）现已在 Steam 平台开启预售，Focus 还公布了一段预购宣传片。

本作是以《异形》系列世界观为基础，以小队为单位的单人战术动作游戏，游戏现已在 Steam 和 Epic 平台开启预购，Steam 国区定价 169 元，Epic 为 39.99 美元（IT之家备注：当前约 277 元人民币），6 月 21 日正式推出，登陆 PS5 / PS4 / XSX|S / XOne / PC 平台，支持中文。

在本作中，玩家将指挥一队坚强的殖民海军陆战队来阻止可怕的忘川月上的异形外星生物大爆发。带领你的士兵们进行实时战斗，对抗标志性的异形生物、来自贪得无厌的韦兰-尤塔尼公司的流氓特工以及《异形》系列中从未有过的众多新的可怕生物。

预购特惠 预购《异形：坠入黑暗》，即可获得忘川月侦察礼包，为你的小队获取独家黑色迷彩护甲套装，以及一只独特的猫咪同伴来活跃奥塔哥号的气氛。