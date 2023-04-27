年度最佳：《塞尔达传说：王国之泪》M 站早期试玩评测解禁，所有媒体均给出超高评价

IT之家 4 月 27 日消息，《塞尔达传说：王国之泪》将于 5 月 12 日发售，登陆任天堂 Switch 平台，目前还有 14 天。

在发售之前，M 站已经公布了部分媒体的早期试玩评测结果，几乎所有媒体都给予了本作超高评价，我们下面就一起来看一下吧。

IGN：

现在，我不仅自己体验了这一切，而且还看到了庞大的玩家基础将如何以有趣的方式来爽玩这款游戏。每个谜题和冲突都有如此有趣的解决方案，带来的结果会让人感到无限惊讶和欢乐。任天堂在《王国之泪》中采纳了玩家们的奇思妙想并将其做了出来，这是非常令人兴奋的，即使这意味着在游戏过程中会出现许多有趣的探索过程。

Metro GameCentral：

我们只玩了一个小时左右，如果它与它的前作有任何相似之处，那么还需要数百个小时才能看到游戏所提供的一切。不过，很明显这是一款顶级《塞尔达》游戏，我们强烈怀疑年度最佳游戏将是其所获荣誉中最小的一个。

Nintendo Life：

我们体验《王国之泪》的时间很短，但只有一件事儿是明确的，那就是我们特别想要再玩 50 个小时的“究极手”。根据目前的体验，我们觉得这款游戏正在创造历史。

Comicbook：

在试玩之前，我就已经很期待《王国之泪》了，但玩过之后我比以前更兴奋了，我觉得《荒野之息》的粉丝们仍会发现很多值得喜欢的地方。

CNET：

新的力量也意味着新的解谜策略。我在一个浮岛上尝试了几个谜题，找到了各种各样的解决方案。用“究极手”抓取东西并移动它们绝对是一种新的关键策略，在感觉上类似于《荒野之息》中的磁铁移动，但适用于更多的物品。

华盛顿邮报：

王国之泪似乎是将传统塞尔达冒险和 2020 年热门“动物之森”的 DIY 食谱系统进行了融合。在那个生活模拟器游戏中，玩家收集材料以发现不同的“食谱”来创造各种物品，如虫网、架子甚至建筑物。塞尔达正在通过允许各种材料融合来挖掘无限的可能。

The Verge：

多年来，有许多人一直在磨练他们的狩猎技能，但任天堂知道我们一直渴望一些新的挑战，以重新获得最初使《荒野之息》如此特别的魔力。《王国之泪》就像是我个人想要从《Link》《塞尔达传说》和《Ganon》永无止境的魔法戏剧循环的下一章中看到的东西。有些东西告诉我，在短短几周内，很多人都会有类似的感觉。

GameSpot：

战斗与你所期待的《荒野之息》续作一样吸引人，但融合技能产生了新的实验维度。快速菜单选项允许你将库存中的道具与当前装备的武器融合在一起，我发现在敌人逼近的激烈战斗中很难掌握这一点。我还必须记住，在点击快速菜单尝试将某些东西融合到箭头之前，要切换到弓，这导致我犯了不少错误。这里绝对存在学习成本，感觉这将使掌握战斗和融合更有看点。

Checkpoint Gaming：

任天堂为《荒野之息》带来了如此特别的核心元素，并以新颖的方式对其进行了重构，以给回归的玩家带来惊喜和愉悦。从需要全新解谜方法的更新的穿越机制到绝对混乱的保险系统，使战斗彻底改变，这部续集像是另一款真正独特的塞尔达作品。

Digital Trends：

尽管有一些相当复杂的操作，但只需要一小会我就能以越来越不切实际的方式完成任务，这简直让我疯狂想嘲笑我刚刚的傲慢。这款续集感觉与《荒野之息》完全不同：一款自由形式的穿越益智游戏，你会以壮观的方式得到奖励。

Eurogamer：

从我的经验来看，《王国之泪》充满了创造性，让玩家有机会沉浸在自己的想象中，同时又不牺牲前作的冒险精神。游戏的大部分内容仍然是一个谜 —— 我们还没有看到一个副本，也不知道塞尔达在做什么 —— 但我们知道这将是一场英勇的冒险（林克可以穿着内衣进行冒险）。

目前，任天堂《塞尔达传说：王国之泪》已经开启预购，将于 5 月 12 日登陆 Switch，定价 7920 日元（当前约 409 元人民币，数字版仅 7900 日元），可以使用任亏券进行兑换。

《塞尔达传说：王国之泪》卡带目前已在电商平台开启预售，港区同样为 499 港币（当前约 431 元人民币），美区为 69.99 美元，感兴趣的IT之家小伙伴也可以选择从官方渠道下单。

相关阅读：

《飞天遁地、装备合成，任天堂《塞尔达传说：王国之泪》林克新能力介绍》

《任天堂公布《塞尔达传说：王国之泪》10 分钟实机演示，并宣布将推出 Switch OLED 限定版》